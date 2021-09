V sezoně jste naskočil do všech sedmi duelů a vstřelil v nich dvě branky, jak ji hodnotíte?

Zatím hostování hodnotím hodně kladně, dařilo se mi hned v přípravě, kdy jsem do Vlašimi přišel. Vstřelil jsem v ní pár gólů. Začátek sezony se nám vydařil. Akorát jsme teď prohráli ve Varnsdorfu a budeme muset porazit Prostějov.

Proč jste si vybral právě Vlašim?

Volal mi Přema Kovář, který zaštiťuje spolupráci mezi Slavií a Vlašimí, jestli bych měl zájem jít do Vlašimi na půl roku a mohl bych se ukázat tady v Čechách. Měl jsem v hlavě, že mám větší šanci dostat se tímto způsobem do ligy, i když se můžu mýlit. Zároveň mi ale bylo líto, že jsem nepokračoval v Prostějově, jenže to je fotbal.

Nevadí vám, že budete dál od rodiny?

Rodinu mám v Ostravě, přítelkyni v Olomouci, ta za mnou občas jezdí, někdy já za ní, ale to je fotbal. Pro mě je důležité, abych se posunul a prosadil se v dospělém fotbale, takže rodina musela jít stranou a teď se soustředím na fotbal.

Jak hodnotíte své půlroční působení v Prostějově?

Jedině kladně, nemůžu na něj říct špatné slovo. Byl jsem tam spokojený a také týmově se sezona vydařila. Kuba Matoušek se díky výkonům prosadil v Olomouci, trenér Šustr pokračoval do Senice, takže jde vidět, že jsme šli nahoru.

V čem vám osobně nejvíce tohle angažmá pomohlo?

Prostějov mi dal v dospělém fotbale zatím nejvíce. Posunul mě v tom, že jsem hrával, sbíral minuty, dával góly a také tam byly nějaké nahrávky.

Nyní proti němu budete stát jako soupeř. Jak utkání vnímáte?

Pro mě to bude zápas jako každý jiný. Zahraju si proti týmu, kde jsem nějakou dobu působil, někteří hráči se pozměnili, ale s některými se znám a občas si napíšeme, ale nijak zvlášť bych to nebral. Kdybychom hráli v Prostějově, mohlo by to být trošku jiné, ale celkově je důležité, abych teď pomohl Vlašimi.

Ve Vlašimi máte spoustu mladých spoluhráčů, je kádr podobný tomu, který byl v Prostějově?

Je dost totožný. Máme jej mladý, doplněný o starší zkušenější hráče a zatím to je ku prospěchu, jsme nahoře a doufám, že to bude pokračovat.

Vyznáváte ve Vlašimi i podobný styl fotbalu jako tomu bylo pod trenérem Šustrem?

Ano, připadá mi to dost podobné. Hrajeme kombinační, rychlý fotbal. Jsme klidní na míči a dostáváme se do spousty šancí, takže v našich zápasech padá více gólů. Jen se budeme muset ještě více zaměřit na defenzivu.

Prostějov nově vede Jiří Jarošík, změnil se nějak podle vás fotbal, kterým se nyní prezentují?

Osobně jsem viděl utkání s Třincem a hru hodně zjednodušili. Moc nechtějí rozehrávat od brány, i když Filip Mucha je dobrý brankář do rozehrávky a spíše mi to připadá, že je tam více nákopů do ofenzivy a není to tak kombinační mužstvo, ale viděl jsem jen jeden zápas. Pro nás je důležité, abychom utkání zvládli za tři body.