Prostějov má posilu z Baníku

Do středečního duelu proti béčku Sparty by mohl v prostějovském dresu naskočit také Petr Jaroň, kterého získalo Eskáčko v pondělí na hostování z Baníku Ostrava. Jednadvacetiletý záložník by měl v Prostějově působit do konce aktuálního ročníku, ale Baník má možnost si jej předčasně stáhnout zpět.

10. kolo první fotbalové ligy: Baník Ostrava - Dynamo České Budějovice, 1. října 2022, Ostrava. (zleva) Branislav Sluka z Českých Budějovic, Petr Jaroň z Ostravy, Lukáš Skovajsa z Českých Budějovic. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň