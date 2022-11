„Někdy vám brzký gól pomůže, někdy paradoxně ublíží. Šlo o to, že jsme po celou dobu zápasu dokázali udržet koncentraci a nenechali jsme se dlouhodobě zatlačit a když už, tak jsme dokázali dobře bránit,“ hodnotil trenér Pavel Šustr.

Po vedoucí brance byli Prostějovští nadále aktivní a po půl hodině hry už to bylo 3:0, když se prosadili Pinc a Schaffartzik.

„Měli jsme tam zajímavé situace. Dvacet minut jsme Duklu přehrávali rychlostí, přímočarostí a podtrhli jsme to tím, že se nám podařilo proměnit šance. Odehráli jsme dobrou půli,“ pokračoval Šustr.

VIDEO: Sparta měla strach v Olomouci hrát, nejsem jako Řepka, říká Machala

Ještě do poločasové přestávky ale Dukla snížila zásluhou Buchvaldka. „Zbytečný gól po zbytečné standardce. Nebyla to situace, při které by nás soupeř přehrál,“ litoval Šustr.

Ani to ale s Eskáčkem nezamávalo. Diváci sice následně na gól dlouho čekali, ale dočkali se ti domácí šest minut před koncem, kdy si druhý zásah v duelu připsal Kušej.

„Když jsem se vracel, tak jsem vedení hned řekl, že Vasil Kušej je pro nás nejdůležitější a nejlepší hráč. Naplňuje, že má potenciál jít do první ligy. Neustále dokáže náběhy zaměstnávat obranu soupeře. Ukázal kvalitu, kdy byl klidný na míči a udělal si sám dva góly,“ chválil Šustr.

To ale nebylo vše. Hosté dokázali ještě kosmeticky skóre upravit na konečných 4:2. „Zase to byl zbytečný gól. Jednalo se o nakopnutý balon, stoper propadl a soupeř akci dobře dohrál. Zlobil jsem se. Dali jsme na 4:1 a cítíte, že to může být relativně v klidu, ale nebylo. Celkově byla druhá půle od nás opatrnější, ale jsem rád, že jsme to zvládli a myslím, že zaslouženě,“ dodal kouč.

Inzultace sudího proběhla jinak. Padly tresty - jedna milost, rozhodčí pochybil

Prostějov tak popáté v řadě ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE neprohrál, hned třikrát pak v těchto zápasech slavil tři body. I díky těmto vydařeným výsledkům se posunul už na sedmé místo, které bude v posledním podzimním kole hájit na půdě Třince.

„Je to krok správným směrem, ale neusneme na vavřínech. Troufám si říct, že za poslední roky bude tohle nejvyrovnanější ročník druhé ligy a jaro bude hodně náročné,“ hodnotil zlepšenou formu svého týmu Šustr.

1. SK Prostějov - Dukla Praha 4:2 (3:1)

Branky: 6. a 84. Kušej, 20. Pinc, 29. Schaffartzik – 34. Buchvaldek, 86. Adediran

Rozhodčí: Machálek – Kotík, Bureš. ŽK: Schaffartzik, Šumbera – Moulis, Barac. Diváci: 470.

Prostějov: M. Bárta (76. Krynskyj) – Bolf, Schaffartzik, Bialek, Elbel – Kušej, Šumbera (76. Gáč), Koudelka (85. Ščedryj), Kulig (52. M. Zapletal), Bartolomeu (85. Stříž) – Pinc. Trenér: Pavel Šustr.

Dukla: Čtvrtečka – Hrubeš, Holiš (74. Adediran), Piroch, Peterka – Buchvaldek (85. Hodek), Barac, Uhlíř (46. Havelka), Matějka (85. Kim), Moulis (46. Havelka) – Kozel. Trenér: Petr Rada.