Fotbalisté Prostějova zahájili letní přípravu na nový ročník FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. V minulé sezoně bojovali až do posledního kola o záchranu. Aby se to neopakovalo, snaží se vedení týmu kádr posílit. Jeden podpis už Eskáčko oznámilo, nejzvučnější posilou by se pak mohl stát Patrik Slaměna ze Sigmy Olomouc. Na testech jsou v Prostějově i další hráči. Kdo naopak v týmu končí?

Patrik Slaměna | Foto: SK Sigma Olomouc

Několik hráčů na testech a jeden potvrzený příchod prozatím hlásí 1. SK Prostějov. Smlouvu podepsal bývalý kapitán Třince Jakub Habusta.

Klub navíc cílí také na přestup záložníka Sigmy Patrika Slaměny, který si vyzkoušel nejvyšší soutěž, ale uplynulý ročník strávil v druholigovém béčku, kde patřil k tahounům.

„Můžu zájem o něj potvrdit. Už tady v minulosti působil, máme jej ověřeného a zapadá nám do týmu jako vysněná posila. Sigmě jsme předložili nabídku na přestup a jednání probíhají, nic není uzavřené,“ přiblížil Karel Kroupa.

Klub dotahuje přesun Davida Macháčka z Opavy, který by měl být součástí transferu Solomona Omaleho, na kterého Slezský FC uplatnil opci.

Prostějov také testuje Lukáše Ciencalu, který hrál v Karviné, Adama Filu z Rosic a na zkoušce je také brankář Michael Gergela, který naposledy chytal za Frýdek-Místek. „Rozhodneme se u nich až po zápasech, které odehrají,“ říká Kroupa. Gergela by měl dostat příležitost již o víkendu proti Slovácku.

Klub řeší také příchod Badry. „Je to nová akvizice, klub jeho příchod dotahuje delší dobu. Bude to sázka na budoucnost, prošel Slováckem a my jsme na něj dostali tip,“ přiblížil Kroupa. „Je to mladý klučina z Pobřeží Slonoviny, leváček. Chtěli jsme ho vyzkoušet už před půl rokem, ale papíry z Afriky se vyřizují dlouho, takže dorazil až teď,“ dodal na jeho adresu Ladislav Dudík.

Do přípravy se s druholigovým celkem zapojili také navrátilci z hostování Karel Spáčil z třetiligového Blanska a Michal Zapletal, na kterého neuplatnila opci Dukla Praha.

„Karel udělal velký progres a posunul se také Michal. Oba vnímáme jako posílení,“ hodnotil Kroupa.

Kromě nich se zapojili také vycházející dorostenci Zbožínek a Zezula, u kterých se později uvidí, kam jejich kroky povedou.

Naopak na soupisce není David Píchal. „Řeší nějaké osobní záležitosti, až se to dořeší dáme vědět, co s ním bude dál,“ objasnil Kroupa. Až do čtvrtka je na dovolené Jarmil Blahuta a v kádru není ani Martin Vlachovský. O oba má zájem na hostování třetiligový Třinec a Prostějov s ním bude jednat. V pondělí se z Francie vrátí Dano a také u něj je ve hře hostování. „Vše budeme řešit v návaznosti, jak se prosadí kluci na zkoušku. Nechci říkat, kdo odejde, první bych chtěl mluvit s jednotlivými hráči,“ řekl Kroupa.

Přípravu nezačne ani brankář Michal Bárta. „Končí mu smlouva, navíc rehabilituje po zranění. Není vyloučeno, že s ním klub naváže jinou spolupráci,“ přiblížil Kroupa.

Smlouva skončila Michalu Střížovi, který by se měl pravděpodobně vrátit do Boskovic. A mimo kvůli zranění jsou Samuel Kulig, Dušan Pinc a Marek Mach.

„Určitě ještě nějaký pohyb v kádru směrem ven i dovnitř proběhne. Tlačí nás bota na pravém kraji zálohy a také budeme řešit útočníka,“ uzavřel Karel Kroupa.

