Druholigový Prostějov notně posiluje před jarní částí FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Hledá a testuje možné nové hráče. Jednoho takového zkoušel i z ligového Baníku Ostrava, jenže ten neuspěl. Naštvaný pak je šéf sportovního úseku Baníku Ostrava Luděk Mikloško.

Brankář ostravského Baníku Martin Hrubý. | Foto: FC Baník Ostrava

Ve dvou zápasech se objevil brankář Baníku Martin Hrubý v přípravě za druholigový Prostějov. V zápise byl proti ligové Sigmě a následně proti třetiligovému Startu Brno. Kvůli zkoušce v Eskáčku neodletěl na soustředění do Turecka s áčkem ostravského celku.

Navíc měl v době, kdy kývl na zkoušku v Prostějově, možnost zabojovat o místo také v Kroměříži. Zvolil Prostějov, kde ale neuspěl.

„Než jsme odjeli, ozvala se Kroměříž, že má zájem, a ve stejnou dobu i Prostějov. Sám Martin řekl, že to zkusí tam. A musím říct, že jsem z Prostějova hodně zklamaný, z jejich chování, protože údajně mu řekli, že jsou s ním spokojeni, ale potřebují zkušenějšího gólmana. Tohle chování mi nedává smysl a na Prostějov jsem naštvaný. To nám mohli říct rovnou a Hrubas by byl s námi v Turecku,“ řekl Luděk Mikloško v rozhovoru pro Deník, který si celý můžete přečíst zde.

Zatímco Prostějov nadále hledá ideální brankářskou dvojici, kterou momentálně tvoří Luděk Vejmola a Volodymyr Krynskyj, Baník hledá mladému brankáři, který odchytal na podzim sedm zápasů v béčku hrajícím MSFL, angažmá.

„Dál pracujeme na tom, aby se mu našlo něco, kde bude mít zápasové vytížení. Máme ještě Kubného, stejný ročník, jsou to vyrovnaní, každý je v něčem lepší, v něčem horší, musí na sobě pracovat. Byli bychom rádi, kdyby Hrubas odešel někam, kde bude chytat,“ dodal Mikloško.