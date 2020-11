Šňůru čtyř výher Prostějovským přestřihlo ve středu Ústí nad Labem díky brance z penalty. Ze třetího místa spadli na páté, ale i to je pro Hanáky, kteří v létě razantně obměnili kádr, úspěchem.

„Soupeři, kteří nás teď čekají, budou mít asi vyšší kvalitu, je to pro nás výzva a ukáže nám to, co už jsme schopní zvládnout,“ říkal trenér Pavel Šustr už před Ústím, s tím že vedle Hradce jeho tým čekají ještě duely v Líšni a s Třincem.

Hradec v posledním vloženém kole vyhrál v Blansku, kde musel otáčet skóre, ale nakonec po brankách Novotného a Prekopa z poslední desetiminutovky odvezl po výsledku 2:1 všechny body. Ligu vede o pět bodů před druhou Viktorií Žižkov a třetí Líšní.

Před duelem proti Prostějovu má ovšem trenér Zdenko Frťala zdravý respekt.

„Prostějov má dobrý mix bojovnosti a fotbalovosti, o jejich síle svědčí postavení v tabulce. S Ústím měli sice doma výpadek, ale víme, že sem přijede nepříjemný soupeř. Trenér Šustr do jejich DNA dostal zdravou agresivitu, my se musíme držet toho, co nás vedlo k úspěchu,“ řekl pro klubový web.

Prostějovští prošli testy na koronavirus beze ztrát a kouč Šustr tak bude moct vybírat z kompletního kádru. Votroci by na tom měli být stejně. Utkání začíná v sobotu ve 13.30 a streamovaný přímý přenos bude k vidění na internetových stránkách Hradce Králové.