„Trénovat bez zápasů není ideální. Jsem rád, že si kluci budou moci zahrát proti soupeři, a ne jenom proti sobě. Doteď jsme vždycky v pátek zakončovali týdenní blok regulérní hrou, kdy jsme hráli zápasy třikrát třicet nebo dvakrát čtyřicet pět minut, aby se dostali do zátěže blízké zápasům,“ popisoval kouč Prostějova Pavel Šustr, jak se s absencí pořádné konfrontace jeho tým vyrovnával.

Rychle nahoru a dvojí obrana

Po svých svěřencích bude v sobotním duelu požadovat, aby do něj zařadili nacvičené věci z tréninků. A to jak směrem do ofenzivy, tak defenzivy.

„Chceme hrát jednoduše, rychle nahoru a využívat rychlosti našich útočných hráčů. Vzadu máme dva způsoby, jak bránit, tak doufám, že si kluci oba vyzkouší. Základ ale je, vložit do zápasu úsilí a vůli jako do mistráku.“

Připraveni zasáhnout do duelu by měly být i dvě nové tváře brankář Michal Bárta a záložník Tomáš Zlatohlávek.

„Vypadají dobře, ale nechci je nikterak vyzdvihovat. Na Bártičovi jde vidět, že má ligové zkušenosti a je potřeba jej dostat do pohody, kterou kvůli delší pauze nemá, ale vrátí se mu. Tomáš Zlatohlávek potvrzuje to, co jsem o něm už věděl, slušné dovednosti, výběr místa a dobré zakončení. Pokud mu vytvoříme správný servis, bude dávat spoustu gólů,“ vyjádřil se na adresu posil Šustr.

Další posily?

Naopak „proti svým“ by měl stát Jan Šteigl, jehož odchod právě do Líšně je v řešení a Prostějov čeká na vyjádření brněnského klubu. Sám zatím posily neplánuje, přesto situaci na trhu pečlivě sleduje.

„Na žádný post vyloženě posílit nepotřebujeme, ale potvrdí to až mistrovské zápasy. Teď si jen mapujeme třetí ligy, v nichž jsou zajímaví hráči, kteří se ještě ve druhé či první lize neobjevili,“ zakončil Pavel Šustr.