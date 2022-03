Před sezonou zamířil do ligy prostějovský David Jurásek, který se v zimě z Mladé Boleslavi přesunul do Slavie. Z Prostějova si na půl roku vyzkoušel nejvyšší soutěž také David Píchal, jemuž se ale hostování v Boleslavi nevyvedlo a už je zpět v Eskáčku.

Během podzimu pak do Teplic zamířil kouč Jiří Jarošík s realizačním týmem a v zimě jej doplnili brankář Filip Mucha a útočník Filip Žák. To vypadá jako dobrá vizitka druholigového celku z Moravy.

„Je naší prioritou vychovávat hráče a posouvat je výš. Ti, kteří takhle odejdou, u nás mají vždy otevřené dveře zpátky,“ řekl sportovní ředitel Ladislav Dudík.

„Prodáváme do ligy nejenom hráče, ale i trenéry. Máme to tak, že když si podáme na začátku angažmá ruku, tak jim případný posun umožníme,“ prozradil filozofii prostějovského klubu František Jura.

Jenže to by se mohlo v nejbližších letech trošku změnit. „Chceme hrát nahoře, sice jsem za to vždycky dostal čočku, když jsme potom skončili níž, ale řeknu to znovu, protože by mě to jinak nebavilo. Chci hrát do pátého místa. Samozřejmě se vší pokorou, protože mančafty mají kvalitu, ale i my máme své ambice. Budeme rádi, pokud budeme moci pomýšlet výš,“ prozradil před startem jara nejbližší plány Jura.

Zatím se to Prostějovu ale příliš nedaří, protože na jaře zaznamenal tři porážky se skóre 1:10. Ale top pětka byla cílem pouze na následující půl rok. Tím dlouhodobějším cílem a úkolem je postavit stadion.

„Nechceme stavět administrativní budovy, ale pouze tribuny, čímž se můžeme dostat na cenu, kterou je schopné město i veřejnost akceptovat. Dostaneme se na nějakých 150-160 milionů a snad získáme také dotace a stavbu pojedeme na etapy,“ pokračoval Jura.

A stadionem to nekončí. „Až se to povede, tak chceme jednou postoupit do ligy v horizontu dvou, tří let. Náš dlouhodobý cíl je baráž,“ netají předseda.

Nevadí mu ani to, že Prostějov nepatří mezi největší města v republice. „Řadíme se k menším klubům, ale Jablonec i Slovácko hrají pravidelně ligu a nejsou větší než Prostějov, tak proč by se liga nemohla hrát jednou tady taky?“ dodal.