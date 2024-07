Úvodní kolo béčko Sigmy nezvládlo a na půdě Chrudimi padlo 0:3, to Prostějov přivezl bod z Vyškova za bezbrankovou remízu. Následoval vzájemný souboj na Andrově stadionu, kde se rezerva ligového celku a Eskáčko rozešli také smírně - 0:0. A fotbal nenadchl.

Bezgólová remíza odpovídá

„Nebyla to žádná ofenzivní smršť bylo to pracovité, hodně o obranách, které pracovaly dobře. Ani jeden z týmů neměl stoprocentní šanci, byly tam jen náznaky,“ potvrdil trenér Prostějova Radim Kučera.

Suma sumárum ani jeden z těchto týmů se ještě z branky neradoval. Prostějov má skóre ze dvou zápasů 0:0, nicméně z venkovních zápasů dovezl dva body.

„Ač to nebyl moc krásný fotbal, tak si cením dvou remíz. Cením si toho, že do defenzivy pracujeme dobře. Nebyl náš záměr být až tak defenzivní ani v jednom zápase, ale soupeř nás do toho moc nepustil. Přizpůsobíte se zápasu a my jsme hlavně nechtěli dostat gól,“ pokračoval Kučera, který proti Sigmě nasadil dva defenzivní záložníky - Lahodného a Habustu a vynechal ofenzivnějšího Slaměnu.

Jedna střela ze dvou zápasů

Výsledkem bylo to, že Prostějov nevystřelil na bránu. Ve Vyškově trefil prostor mezi tyčemi jednou. „Je to o mikrorozhodnutích. Měli jsme tam situace tři na tři, které jsme špatně vyřešili. Není to o tom, že bychom nechtěli hrát dopředu, ale nevychází nám předfinální a finální fáze. Nepřicházely centry či průnikovky. Nevycházely nám ani standardní situace, které jsme cvičili. Ve Vyškově jsme měli více střel (7 celkem), proti Sigmě jsme se do nich nedostávali (1 celkem). Je to o dohrávání, musíme zachovat klid,“ ví Kučera.

Problémem může být také absence nejlepšího střelce z uplynulého ročníku Tomáše Malce, který dal osm branek a v létě odešel do Banské Bystrice.

Ten tak může být naopak spokojený s tím, jak pracuje jeho defenziva, kterou řídí zkušení stopeři Martin Šindelář a Ondřej Ševčík. Prostějovský gólman Luděk Vejmola tak ještě neinkasoval. „Obrana spolu oproti jaru více trénuje a zatím tolik nerotuje. Kluci si to dirigují a je to velká pomoc,“ říká Kučera.

Sigma je poslední

Ještě hůře je na tom béčko Sigmy, které je kvůli vysoké porážce z Chrudimi poslední. A nedalo gól ani v momentě, kdy bylo posíleno například o Martina Pospíšila či Jana Vodháněla.

Šance jsou, ale góly nepadají

„Šancí jsme si vytvořili hodně, v přípravě jsme góly dávali, ale soutěž je důslednější v obranné fázi, je tam méně prostoru a času na správná řešení. Je extrémně vyrovnaná a defenziva dominuje. Chrudim je známá tím, že má organizovanou obranu, Prostějov byl také houževnatý v obranné fázi a my jsme neměli sílu jej přetlačit, ani kvalitu, abychom jej rozkombinovali. Měli jsme dát více míč na zem, ale máme problém řešit situace na posledních třiceti metrech. Ač jsme se snažili a první půl hodinu měla naše hra slušné tempo, tak už to pak bylo o tom, jestli si vytvoříme šanci z menšího tlaku, který však byl mimo box,“ přidal se nový lodivod béčka Sigmy Miloslav Brožek.

„Chtěli jsme více těžit z presinku, ale Sigma zvolila lehčí formu nákopů. Čekal jsem, že půjde více do kombinace, takhle nám napadání neumožnila,“ dodal Kučera.

Jen pro srovnání - Sigma B vystřelila proti Chrudimi na bránu třikrát, s Eskáčkem čtyřikrát. U Sigmy hraje roli fakt, že v obou zápasech nastoupila rozdílná jedenáctka a že se mnoho hráčů z úspěšné sestavy uplynulé sezony posunulo společně s trenérem Tomášem Janotkou k áčku.

Nyní čeká oba celky vložené středeční kolo

Bitva Prostějova se Zlínem je zajímavá v tom, že Eskáčko otevře nový stadion. Nicméně velkou přestřelku neslibuje. Zlín má čtyři body, ale hubené skóre 1:0 a je společně s Prostějovem jediným týmem, který ještě neinkasoval. Sigma B by se mohla střelecky chytit, protože přivítá Žižkov, který má jako ona jediný bod a skóre 2:5 - tedy inkasoval nejvíce branek.