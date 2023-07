Měření sil dvou druholigových krajských rivalů vyznělo jasně pro béčko Sigmy Olomouc. Prostějov na domácím hřišti vedl, ale nakonec prohrál 1:4.

1. SK Prostějov - SK Sigma Olomouc B, příprava, Jakub Habusta | Foto: Facebook 1. SK Prostějov

V dresu Prostějova nastoupil také Patrik Slaměna, který je kmenovým hráčem Sigmy, ale má povolení se s Eskáčkem připravovat. Byl to právě on, kdo zahrozil jako první, ale Trefil jeho pokus zlikvidoval.

Ve 23. minutě měli obrovskou šanci Olomoučtí. Po faulu brankáře kopal penaltu Galus, ale Lasáka nepřekonal.

A tak šli do vedení domácí, když se prosadil Tomáš Malec. Sigma ale dokázala do přestávky reagovat a hned dvakrát. Ve 29. minutě srovnal Filip Uriča a o další dvě minuty později otočil skóre Fiala.

„My jsme tam měli zahozenou penaltu a obrovskou brankovou příležitost. Místo toho, abychom vedli, tak jsme se dostali do jednobrankového manka. Následovala skvělá reakce týmu, který během tří minut dokázal nejen vyrovnat, ale ještě otočit skóre. Myslím si, že to udalo ráz utkání. Kluky to ještě víc podpořilo v sebevědomí a skvěle jsme zápas dohráli,“ hodnotil trenér béčka Sigmy Tomáš Janotka.

Sigma vyhrála i druhou přípravu. Banské Bystrici nasázela čtverku

„Máme míč na noze, ale nezpevníme se a jsme za to potrestáni. Musíme být odolnější a zarputilejší, abychom gól nedostali,“ kroutil hlavou kouč Prostějova Michal Šmarda.

Ve druhé půli přidal svoji druhou branku Fiala a poslední gól utkání vstřelil Jiří Spáčil.

„S utkáním a výsledkem určitě panuje obrovská spokojenost. Líbilo se mi, jak po náročném týdnu kluci v utkání zvládli skvěle pracovat, ať už do defenzívy nebo ofenzívy. Odměnou byly čtyři krásné vstřelené branky a dobrý výsledek,“ hodnotil Tomáš Janotka.

„Soupeř vyhrál zaslouženě, dokázal potrestat naše chyby. Před zápasem jsme si říkali, že musíme zapracovat na defenzivě, ale inkasujeme doma čtyři góly. Nepřenesli jsme to do zápasu. Měli jsme s tím problém i v minulé sezoně. Panuje nespokojenost, chyběla mi kvalita na míči a součinnost. Soupeř na tom byl lépe pohybově i v dravosti. Doufám že nám zápas dal něco kondičně,“ uzavřel Šmarda.

Trenér Tomáš Janotka tak oslavil první výhru na lavičce olomouckého béčka. Další může přidat již ve středu, kdy ve Slatinicích změří síly s nováčkem F:NL Kroměříží. Prostějov hraje v sobotu ve Vršavě se Zlínem.

1.SK Prostějov – SK Sigma Olomouc B 1:4 (1:2)

Branky: 27. Malec – 31. a 60. Fiala, 29. F. Uriča, 87. Spáčil.

Prostějov: Lasák - Cienciala, Slaměna, Spáčil, Zapletal, Bolf, Macháček, Schaffartzik, Gabriš, Malec, Koudelka. Střídali: Mikeš, Zezula, Elbel, Zbožínek, Chvěja, Dano, Habusta, Repa, Bartolomeu, Moučka.

Sigma B: Trefil (67. Bílý) – Slavíček (72. Michl), Dohnálek (80. Coufal), Coufal (46. David), Galus – Spáčil, Fabiánek – F. Uriča (46. A. Uriča), Langer (72. Mikulenka), Šíp (80. Fiala) – Fiala (60. Proniuk). Trenér: Tomáš Janotka.