Fotbalisté Prostějova prohráli poslední zápas Tipsport ligy s Opavou 2:3. K bodům jim nepomohla ani lepší druhá půle, nepovedl se jim totiž úvod utkání, ve kterém rychle dvakrát inkasovali.

Tipsport liga: Prostějov - Kroměříž (13.1.2024) | Foto: Deník/David Kubatík

I s Ondřejem Ševčíkem či Karlem Spáčilem, který odehrál druhý poločas, nastoupil Prostějov k utkání s Opavou. Naopak kádr byl již bez testovaných brankáře Martina Hrubého z Baníku či Patrika Kulíška ze Zlína. Stále trenérovi Pavlu Zavadilovi chyběli Jakub Habusta a Petr Jaroň.

Výsledkově se Prostějovu úvod duelu nepovedl. Už po devatenácti minutách prohrával 0:2, když se v rozmezí čtyř minut dvakrát prosadil Rezek. O minutu později však snížil Mach a Eskáčko se rychle vrátilo do utkání.

„Začátek nebyl špatný, ale udělali jsme za poločas tři individuální chyby, které se nám pořád opakují. Takhle to dál nepůjde, protože nás to zabíjí,“ kroutil hlavou kouč Eskáčka Zavadil.

Jenže ještě do poločasu inkasoval Prostějov v utkání plném nepřesností potřetí. „Hráčům pořád ukazujeme chyby. Pokud to nepochopí, budou hrát jiní. Bavíme se o zodpovědnosti, která tam ale není. U třetího gólu přijde přetažený míč a hráč je tam sám, což nedokážu pochopit,“ pokračoval.

Po změně stran se hrálo častěji na polovině Opavy, což vyvrcholilo v 58. minutě další snížením. Tentokrát se prosadil Tomáš Malec.

„V prvním poločase byl soupeř běhavější, rychlejší. Možná je to i jiným tréninkem. Ale ve druhé půli už to od nás bylo lepší, soupeře jsme do ničeho nepustili, snad nevystřelil na bránu. Sami jsme měli šance, ale bohužel jsme je neproměnili. Musíme být agresivnější a důraznější,“ hodnotil Zavadil.

Víc ale Prostějov už nedokázal a s bilancí jedné výhry (nad Kroměříží) a dvou porážek (s Opavou a Sigmou) skončil v tabulce Tipsport ligy třetí.

Kouč tak mohl být spokojený alespoň se zapojením Ondřeje Ševčíka. „Organizace hry a komunikace byla s Ondrou lepší, což bylo na první pohled vidět. Šlo to poznat i na tréninku. Měl tam dobré věci, na něčem musíme ještě pracovat, ale takového hráče jsme potřebovali,“ řekl k novému hráči Zavadil.

Další utkání čeká poslední tým FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY v pátek, kdy na umělé trávě v Olympijské ulici přivítá béčko Slovanu Bratislava. Duel startuje v 13 hodin. „Jsme ve velké zátěži, trénujeme tvrdě, ráno máme posilovnu, jedeme sílu a pak trénink. Dál budeme pokračovat v intenzitě a zátěži,“ nastínil Zavadil další plán do přípravy.

1. SK Prostějov - SFC Opava 2:3 (1:3)

Branky: 20. Mach, 58. Malec - 15. a 19. Rezek, 31. Málek.

Prostějov: Vejmola - Bednár, Kulig, Látal, Mach, Malec, Matocha, Matoušek, Badra, Slaměna, Ševčík. Náhradníci: Krynskyj - Gábriš, Bartolomeu, Zapletal, Spáčil, Studený. Trenér: Pavel Zavadil.