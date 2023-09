Fotbalisté Prostějova uhráli ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE bod na hřišti favorita z Táborska. K utkání nastoupila také čerstvá posila z Mladé Boleslavi Radek Látal, který pomohl k čistému kontu.

FNL: 1. SK Prostějov - Z. Brno (26.8.2023) | Foto: Deník/David Kubatík

„Bod z venku se počítá. Táborsko je silné, mělo dobré výsledky, porazilo dobré soupeře. Do utkání jsme vstoupili aktivně a celý poločas jsme byli silní v kombinaci na míči. Vytvořili jsme si jednu stoprocentní šanci, je škoda, že jsme ji neproměnili. Mohli jsme z toho v některých okamžicích vytvořit víc. I domácí hráli hodně po stranách, měli tam nebezpečné přízemní centry, my jsme ale dobře vykryly prostory,“ hodnotil trenér Prostějova Michal Šmarda.

Onu zmiňovanou šanci měl po průnikové přihrávce a následné pod sebe Petr Jaroň, který však trefil brankáře. „Kdyby to trefil, pomohlo by to nám i jemu,“ je si vědom Šmarda.

Hostující kouč do utkání nasadil od začátku také Radka Látala, který do Prostějova přišel jako posila z Mladé Boleslavi. „Naskytla se možnost jej angažovat, tak jsme jej vzali. Je z Olomouce, má vztah z regionu a předvedl standardní výkon, i když na něm bylo vidět, že nemá zápasovou praxi,“ hodnotil Šmarda.

Ani po změně stran se však jeho týmu nepodařilo skórovat. Branku nedalo ale ani domácí Táborsko. „Soupeř byl aktivnější, my už jsme nebyli tolik nebezpeční. Domácí měli hodně standardek, ale my jsme je dobře odbránili. Věřil jsem, že by mohla ještě jedna šance přijít, ale nic jsme si nevytvořili. Bod je v naší situaci vzpruha a za práci si jej kluci zasloužili,“ byl spokojený Šmarda.

Ten v utkání naopak nemohl využít Jana Silného, který bude na delší dobu mimo hru. V minulé zápase se Zbrojovkou musel střídat již ve 35. minutě. „Má něco s vazy v kotníku. Je to komplikace do kvality, konkurence i způsobu hry, kdy jsme mohli hrávat na dva útočníky,“ lituje Šmarda.

Naopak do kupy se dává zkušený stoper Jan Schaffartzik, který jedno utkání vynechal a v dalších dvou minutově pouze paběrkoval. „Měl zranění a podstoupil drobnější chirurgický zákrok. My jsme ale nechtěli sahat do stoperské dvojice, protože jsme potřebovali ustálit obranu, která se nám neustále měnila,“ řekl Šmarda.

Prostějovský lodivod je spokojený, že se mu vrátil po zranění odchovanec Karel Spáčil. „Je to naše jistota a panuje s ním spokojenost. Pro nás je důležité, že jsme po dlouhé době udrželi čisté konto. “ dodal kouč.

Nyní čeká Prostějov ještě úterní utkání MOL Cupu ve Znojmě a pak reprezentační přestávka, po které zajíždí na stadion Vyškova.

FC Silon Táborsko - 1. SK Prostějov 0:0

Rozhodčí: Hocek – Černoevič, Novák. ŽK: Látal, Schaffartzik. Diváci: 927.

Táborsko: Pastornický – Tusjak, Koné, Foltyn, P. Plachý – Bláha, Sojka (57. J. Mach), Dordić (79. Javorek), Kateřiňák, Varačka (57. Zeman) – Šašinka (57. J. Matoušek). Trenér: Roman Nádvorník.

Prostějov: Vejmola – Gábriš, K. Spáčil, Elbel, Látal (62. Bartoš) – P. Jaroň (70. Cienciala), Slaměna (79. Schaffartzik), Habusta, Bartolomeu, Koudelka (70. Moučka) – Malec. Trenér: Michal Šmarda.