Ovšem třetí příčka tabulky zavazuje. Pro Prostějov je to každopádně stále tak trochu nová role a nezvyklá pozice.

„Je to jiné, než v minulých sezonách, kdy jsme hráli dole. Soupeři se na nás jinak připravují,“ přiznal nedávno v rozhovoru pro Deník záložník Jakub Kopřiva, spolu se záložníkem Jakubem Matouškem nejlepší střelec týmu.

Nicméně ani Chrudim neplatí ve druhé lize za otloukánka. Zatím jí patří pátá příčka. „Doufám, že pro hráče to bude jasná motivace. Chrudim se pohybuje kolem nás. Jestli se chceme udržet nahoře, měli bychom zápas zvládnout. Soupeř určitě přijede v plné síle, bude to o tom si to s ním rozdat na hřišti,“ prohlásil v rozhovoru pro klubový Facebook trenér Pavel Šustr.

Doma to Prostějovu zatím moc nešlape. Zatímco na venkovních hřištích je nejlepší v celé soutěži a neprohrál ani jedno utkání, doma se mladému souboru tak nedaří. Ve dvou zápasech s Vlašimí a Jihlavou dostal dohromady devět gólů a logicky vyšel bodově naprázdno. Dokázal však taky porazit třeba silnou Duklu 1:0 po zodpovědném výkonu.

„Nemáme takovou kvalitu, že když prohráváme 2:4, vyhrajeme 5:4. Pro nás je daleko lepší vyhrávat 1:0 nebo 2:0,“ řekl kouč Šustr. „Je potřeba si uvědomit, že z dobré defenzivy musíme vycházet v každém zápase. To jsou atributy, díky kterým jsme byli v dosavadním průběhu sezony úspěšní,“ připomněl.

Chrudim naposledy vyhrála před deseti dny na půdě Varnsdorfu 2:1, pak padla na domácím hřišti s největšími aspiranty na postup. S Líšní prohrála jasně 0:3. S Hradcem Králové naopak měla naopak na dosah cenné vítězství. Ještě deset minut před koncem vedla nad regionálním rivalem o dvě branky, ale nakonec prohrála 2:3.

Utkání v Prostějově začíná v sobotu v 17 hodin.