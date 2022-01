V prozatímních třech přípravných duelech sahal trenér Daniel Šmejkal do vlastních řad. Na hrotu útoku zkouší křídelníka Roberta Bartolomea. A nutno říct, že se tam tomuto hráči daří. Nejprve na úvod Tipsport ligy sestřelil dvěma brankami Baník Ostrava, následně se jako první prosadil i ve středečním střetnutí s Pardubicemi.

„Z prvních třech gólů, které jsme dali, vstřelil všechny on. Navíc v minulosti tento post už hrával,“ objasnil kouč Šmejkal.

Proti Pardubicím jej ve druhé půli vystřídal na hrotu Jakub Vichta a i on platí spíše za křídelníka. Jelikož se nejedná o vysoké typické útočníky, musí tomu Eskáčko podřídit také herní styl.

„Snažíme se hrát technicky a hodně do kolma, na což se zaměřujeme. Kdybychom měli urostlého hráče nahoře, tak bychom i více centrovali,“ potvrdil Šmejkal.

Jenže toho už delší dobu Prostějov nemá. „Od doby, co skončil Karel Kroupa, tady takový typ forvarda nebyl,“ připustil už v minulých rozhovorech sportovní ředitel klubu Ladislav Dudík.

Na začátku přípravy se zdálo, že nejblíže má angažmá v Prostějově vlašimský Marek Červenka, jenže prozatím k dohodě nedošlo. „Je jedním z hráčů, o kterých mluvíme. Jednalo se s klubem, ale není to dořešené a nemyslím si, že by měl do klubu blíž než jiní útočníci,“ objasnil Šmejkal.

Ladislav Dudík před prvním tréninkem potvrdil také zájem o Filipa Vechetu ze Slovácka, u kterého byla ale domluva, že se Slováckem absolvuje herní soustředění v Chorvatsku, kde se ligový tým momentálně nachází. Ve hře je však daleko více jmen.

„Máme rozjednaných více hráčů na pozici typického útočníka. O koho jde ale neprozradím. Navíc není na stole nic, u čeho bychom mohli říct, že bude zítra hotové. Uvidíme, co se podaří,“ dodal prostějovský kouč.

Ten si přeje, aby měl nakonec při výběru šťastnou ruku, protože jeho svěřenci na podzim příliš produktivní nebyli. Se sedmnácti nastřílenými brankami totiž patří jejich ofenziva k šesté nejhorší ve druhé lize. A to jim ještě s Filipem Žákem odešlo do Teplic šest gólů.

„Měli jsme se střílením branek problémy. Když teď dáme více než jednu, tak je to pozitivní,“ je si vědom Šmejkal. A v dosavadních třech přípravných duelech to ujde. Prostějovští dali dva, žádný a tři.

Zranění a radostná zpráva

Kromě hledání nového střelce řeší pátý celek FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY také zranění. Ani do jednoho ze tří duelů totiž nenaskočil na podzim klíčový stoper Jan Schaffartzik. „Bohužel se hned druhý nebo třetí trénink zranil. Začalo jej píchat mezi achilovkou a lýtkem. Jeho stav se prozatím úplně nelepší,“ přiblížil Daniel Šmejkal.

Šanci pořádně se ukázat tak dostal navrátilec z hostování z Uničova Roman Bala. „Moc jsem jej neznal, pouze jsme proti sobě nastupovali jako soupeři. Dobře pracuje, je zdravý a uvidíme v průběhu další části, jak na tom bude,“ glosoval Šmejkal.

Proti Pardubicím se na soupisce neobjevili ani Aleš Schuster, Jakub Kopřiva, Michael Hönig či Lubomír Machynek.

„Máme několik hráčů s menším zraněním,“ potvrdil kouč. Pouze u Machynka však šlo o radostný důvod, proč chyběl. „Narodil se mu v neděli syn, takže jsme mu dali trošku volno, aby se seznámil s tou rodičovskou funkcí,“ usmíval se šéf prostějovské lavičky.

Posily?

Ten také stojí o to, aby v kádru zůstali testovaní Dominik Kříž a Michael Hönig. „Chceme je tady, myslím, že už to je i domluvené, ale nevím to stoprocentně,“ objasnil. Naopak Libor Pernica z béčka Slovácka už zkoušku v Prostějově ukončil.

A jaký je další plán Prostějova? „Trénujeme, trénujeme, trénujeme. Na soustředění nikam nejedeme, takže jsme v domácích podmínkách,“ nastínil Šmejkal.

O víkendu jeho svěřence čeká dvojzápas s třetiligovými celky Kroměříže (11.00) a Otrokovic (13.15) a další týden změří síly se Senicí. „To bude zajímavé utkání, věřím, že bychom mohli hrát na přírodní trávě,“ uzavřel kouč.