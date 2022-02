K dispozici měl trenér Daniel Šmejkal v přátelských utkáních pouze Daniela Bialka a Romana Balu. Teď už má jen jednoho.

„Roman Bala nás požádal o možnost hostování v Uničově, protože si to vyhodnotil tak, že když se Honza s Alešem uzdraví, tak by byli předním a on chtěl mít stálé vytížení. My jsme mu z dobré vůle vyhověli,“ popisoval sportovní ředitel Ladislav Dudík.

Nepříjemnosti pro Prostějov. Opět hledá útočníka a nově také stopera!

Jenže Schaffartzik teprve minulý týden začal s individuálním tréninkem a Schuster je stále mimo, takže pátý celek F:NL musel hledat náhradu, protože už v pátek 4. března má na programu první zápas jarní části na půdě Zbrojovky Brno.

A ihned po víkendu nového hráče na svém webu ohlásil. Je jím bývalý svěřenec Daniela Šmejkala z Vlašimi Lukáš Zukal.

„Ve hře bylo více jmen, nakonec padla volba na Lukáše, který se k týmu připojí v pondělí,“ stoji na klubovém webu.

Čtyřiadvacetiletý obránce však na podzim odehrál pouhé dva zápasy a v nich celkem tři minuty. Ve druhé lize odehrál za svoji kariéru 24 zápasů a za 888 minut dal jeden gól.

Hostování v Prostějově? Škola má přednost, říká Svědík na adresu talentu

Kromě Vlašimi spojil svoji minulost se Zbrojovkou Brno a Pardubicemi.

Kromě stopera hledá prostějovský celek nadále i útočníka, protože hostování Michaela Juniora Ugwu nevyšlo kvůli zranění útočníků v týmu Bohemians a nigerijský hráč dokonce v neděli naskočil na 18 minut v Edenu proti Slavii (0:1).

Přestupové okno se uzavře v úterý 22. února. „Dá se očekávat spousta telefonátu,“ potvrdil Prostějov, že forvarda tvrdě shání.