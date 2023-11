V posledních dvou podzimních kolech v Opavě a doma s Kroměříží budou hrát svěřenci Pavla Zavadila o klíčové body, aby jejich výchozí pozice po zimní pauze byla co nejlepší. Nyní jsou totiž na sestupovém předposledním místě. A to i přesto, že Prostějov sahal po bodovém zisku s favoritem a druhým celkem FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY Duklou Praha. „Pokusíme se získat maximum bodů,“ hlásí kouč.

1. SK Prostějov - FK Dukla Praha, Pavel Zavadil | Foto: Deník/Jan Zahnaš

Čekají vás poslední dvě kola před zimní přestávkou, s kolika body budete spokojeni?

Uvidíme podle průběhu, jak budeme vypadat a jak se s tím popasujeme. Pokusíme se vybojovat maximum, ať se v zimě můžeme v klidu připravit, protože nás čeká opravdu šichta. Jsem pořád pozitivní a nemám náladu, že bych to viděl špatně. Mužstvo má na víc, než kde se nachází

V sobotu hrajete v Opavě, bude to pro vás speciální zápas?

Strávil jsem v tamním klubu pět let, žiji tam, je to můj domov, ale beru to normálně. Uplynula doba, byl jsem ve více týmech, takže bych musel vypisovat speciální odměny často. Když bude dobrý výsledek, tak se samozřejmě o kluky postarám.

Pro čtyři žluté vám v něm budou chybět Jan Koudelka a obránce Radek Látal.

Tohle k tomu patří, musíme si s tím poradit. Věřím, že na to správně zareagujeme. Dostanou šanci další hráči, kterým věřím, že ukáží, že tady můžou být.

Naposledy jste s Duklou prohráli těsně (1:2), jak utkání hodnotíte?

Herně to bylo naše nejlepší utkání. Byli jsme lepší na míči, bohužel jsme udělali dvě individuální chyby, které soupeř potrestal. První poločas jsme měli celkem pod kontrolou, soupeř měl nějaké závary, ale ty jsme přečkali. Na konci jsme ale udělali zbytečnou chybu, kdy jsme mohli otočit hru, ale soupeř nám míč vypíchl a šel do brejku. To se nesmí stávat. Začátek druhé půle měla lepší Dukla, ale postupně jsme se do toho dostali, hráli jsme velmi dobře a snažili se rychle kombinovat a chodit dopředu. Opět ale potrestali naši chybu. Pak jsme sice snížili, ale už nebyla síla na vyrovnání. Musíme dál pracovat.

Pro čtyři žluté karty vám chyběl zkušený stoper Jan Schaffartzik. Bylo to vidět hlavně při druhé brance?

V organizaci a zkušenosti byla jeho absence ztráta, ale jsou tady další hráči. V obraně jsme si až na pár výjimek počínali dobře. Při tom gólu si našeho hráče útočník dobře odstavil tělem, ale šlo to uhrát, nebyl to těžký míč. Každopádně stopeři musí počítat s tím, že míč může propadnout a musí jej zajistit. Oni to nezavřeli.

Jaký byl plán na Duklu?

Rychle jsme otáčeli hru do slabé strany soupeře, ale máme velký problém s centrovanými míči. Pracovali jsme na tom celý týden, ale nejsme schopni tam míče dostat. V prvním poločase jsme měli málo zakončení, pořád jsme to chtěli někam posouvat… Měli jsme to řešit střelou.

Ve druhé půli vám pomohl příchod Jana Silného a stažení Jana Koudelky níž, souhlasíte?

Potřebovali jsme dostat do hry dalšího útočníka a nechtěli jsme oslabovat, protože Koudy umí vždycky něco vymyslet, je to kreativní hráč, který je na míči silný, umí dát centr, ale zase nám chyběl v pohybu, kdy ve středu hřiště byli Slaměna s Šimkem sami, protože zůstával nahoře.

