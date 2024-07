„Prvních deset až patnáct minut vypadalo z naší strany mnohem lépe než u domácích a dostávali jsme se i k možnostem, které jsme bohužel nedokázali dohrát do konce. Pak ale převzal iniciativu Vyškov , který nás přehrávali přes krajní obránce. Naštěstí své možnosti nevyužili a my jsme to do přestávky udrželi," započal své hodnocení prostějovský kouč Radim Kučera.

Vyškov si vytvořil dvě velké šance. Nejdříve se ve 29. minutě zjevil Tom Ulbrich sám v oblasti penalty a tvrdě vypálil. Míč však zamířil pouze do míst, které svým tělem vyplňoval gólman Vejmola. Od té doby se sice hra Hanáků začala zlepšovat, do vedení však mohli jít znovu domácí. Ve 45. minutě natáhl k překvapivé střele Patrik Schön a míč orazítkoval tyč.

Osm minut po změně stran zlikvidoval Vejmola další pokus Ulbricha, po němž se hra na delší chvíli uklidnila. Nějaké náznaky sice přicházely, to však bylo všechno. Prostějovští ale nakonec mohli tři body přihodit na svou stranu.

„Druhý poločas už byl poměrně vyrovnaný. Bylo v něm hodně soubojů a standardek, obrany to ale držely," pokračoval prostějovský lodivod.

V posledních minutách devítiminutového nastavení si totiž na roh vyskočil Habusta a gólman Borek fantastickou robinsonádou jeho pokus zneškodnil. Za další minutu pak Žák ve skluzu těsně nedosáhl před bránou na míč.

„Škoda, že jsme to v závěru nestrhli na naši stranu, ač by to možná bylo trochu nespravedlivé. Bod z Vyškova ale určitě bereme a určitě se počítá. Jsem také rád, že jsme neinkasovali," zhodnotil Kučera cestu k úvodnímu bodu do tabulky.

V příštím zápase, který se odehraje v sobotu 27. července, se jeho svěřenci vydají znovu ven. Tentokrát vstříc derby s béčkem olomoucké Sigmy, jehož výkop je na Andrově stadionu naplánován znovu na dopoledních 10.15.

„Bude se jednat o další těžký zápas, tak jak se na derby sluší a patří. U nás hraje hodně bývalých hráčů Sigmy a mohu říct, že se na to těšíme. Budeme se chtít představit v co nejlepším světle a urvat tam znovu nějaký ten bodík," uzavřel Radim Kučera.

MFK Vyškov - 1. SK Prostějov 0:0

Rozhodčí: Orel – Kotalík, Šafránková. ŽK: Piško, Štěrba – Slaměna, Ševčík, Matocha, Bartolomeu. Diváci: 1 094.

Vyškov: Borek – Piško, Němeček, Štěrba, Vedral – Condé (90+6. Svoboda), Ulbrich (68. Mbonu) – Sylla, Djanbou, Schön (79. Lacík) – Zajíc. Trenér: Jan Kameník.

Prostějov: Vejmola – Šindelář, Lehovec, Ševčík, Carneiro (85. Bielan) – Hrdlička (63. Koudelka), Habusta, Matoušek (88. Matocha) – Bartolomeu, Jedlička (65. Žák), Slaměna (88. Vybíral). Trenér: Radim Kučera.