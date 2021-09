Hanáci se snažili ve druhém poločase s výsledkem něco udělat, v 55. minutě se ke střele dostal Koudelka, Digaňa byl proti, pohotovým zákrokem míč vyrazil. Opava se snažila, vycházela z dobré defenzivy a měla náznaky zajímavých akcí, které rozjížděl Didiba. Hanákům to příliš nešlo, snažili se o dlouhé balony, ale to jim moc nešlo. Šest minut před koncem se ke střele z hranice šestnáctky dostal Koudelka, kde smůle domácích našel pouze připravenou náruč gólmana Digaňi. V samotném závěru ještě mohli Hanáci vyrovnat. Ale sami si vykopli balon z opavské brankové částy. Zápas, který příliš zajímavého fotbalu nenabídl, skončil 0:1.

První velká šance zápasu přišla ve 4. minutě, Kramář nahrál ve vápně Helešicovi, který měl na kopačce gól, brankář Mucha jeho tutovku ovšem vychytal. Na druhé straně měl velkou tutovku Koudelka, proti byl ale gólman Digaňa, který balon reflexivně vykopl. Ve 23. minutě vypálil z dálky Koudelka, jeho tečovanou ránu s vypětím všech sil vyrazil mimo bránu. Ve 37. minutě vybojoval Holík balon, dal na Kramáře, který přihrál Helešicovi a ten nekompromisní ranou poslal Slezany do vedení.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.