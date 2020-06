„Namísto druhé ligy budeme podávat přihlášku do České fotbalové ligy,“ řekl výkonný ředitel Sokolova Tomáš Provazník. Důvodem je ukončení finanční podpory ze strany hlavního sponzora Sokolovské uhelné.

Navzdory této jistotě chtějí Sokolovští dohrát soutěž důstojně a potvrzují to zatím i na trávníku. Po koronavirové pauze nejprve porazili Vyšehrad a pak přivezli bod z Vlašimi. Naposledy potrápili lídra tabulky z Pardubic, který v Sokolově v týdnu vyhrál 2:1.

Prostějov Pardubicím podlehl na jejich hřišti 0:1 hned na úvod po restartu. Před týdnem doma přehrál 4:1 Vítkovice a v úterý po bezbrankové plichtě přivezl bod z Třince.

V případě sobotního vítězství se Prostějov může posunout až na deváté místo. Očekává se, že do základní sestavy by se mohli vrátit Stáňa, Koudelka, Slaměna či Kroupa, kteří do zápasu v Třinci naskočili jen z lavičky náhradníků. Koneckonců podobný postup trenér Šustr použil i v předchozím dvojzápase s Pardubicemi a Vítkovicemi.

Podzimní měření sil obou sobotních soupeřů v Sokolově skončilo nerozhodně 1:1.