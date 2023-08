Domácí výhry, venkovní porážky. V tomto nastoleném trendu pod trenérem Michalem Šmardou vstoupili do nové sezony FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY fotbalisté Prostějova. A to i přesto, že hrají v azylu na hřišti 1. HFK Olomouc.

Trenér Michal Šmarda převzal Eskáčko v polovině dubna. Hned v prvním utkání pod ním Prostějovští zaskočili Vyškov a doma jej porazili 1:0. Celkově sehráli již pět domácích duelů a všechny zvládli vítězně. Včetně toho v této sezoně, který už odehráli v Holici proti Žižkovu.

„Prostředí jsme si osahali už v přípravě, když jsme se tam utkali s Brnem. Měli jsem tam i pár tréninků. Je to pěkný stadion, kde je dobrý trávník a myslím, že na něm budeme spokojeni. Doufám, že si z toho uděláme druhý domov a nedobytnou tvrz. Chci, aby soupeři vnímali, že jsme silní,“ říkal kouč Michal Šmarda.

V Holici hraje prostějovský celek kvůli rekonstrukci svého stadionu. Ta by měla být rozdělená minimálně na tři etapy. „V té první uděláme nový trávník, vyhřívání, zavlažování a osvětlení. Potom se zbourá podélná tribuna a postaví nová a následovat by mělo dodělání zbytku tribun, což ale asi bude muset počkat. První etapy bychom chtěli zvládnout do března, abychom na jaře mohli hrát již doma. Nedokážu ale říct, jestli se to povede,“ přiblížil předseda klubu František Jura.

Doma Prostějov vítězí, naopak venku mu to příliš nejde. Na hřištích soupeřů pod Šmardou z pěti zápasů čtyři prohrál a jeden remizoval. Bude tak muset doufat, že buď zlomí venkovní prokletí, nebo bude pokračovat domácí jízda.

„Zažil jsem už s Opavou, že jsme hráli v Brně a bylo to náročné, ale bereme to, jak to je. Za mě je to útulný stadion a cítím se tam dobře,“ komentoval kapitán Jan Schaffartzik azyl v Olomouci.

Z Prostějova je to navíc v krátké dojezdové vzdálenosti pár kilometrů. Klub navíc na domácí zápasy vypravuje autobus pro fanoušky, aby mohli svůj tým přijet pohodlně podpořit. „Myslím, že to je asi nejoptimálnější řešení,“ říká Šmarda, že lepší variantu nevidí.

Už ve středu pak v Holici Prostějov přivítá béčko Sparty od 17 hodin a bude chtít prodloužit domácí sérii výher a získat další body.

„Pořád máme ambice, ale víme, že bude sezona těžká i proto, že nehrajeme doma. Prioritou tak bude soutěž zvládnout a nemít záchranářské starosti. Potřebujeme do ročníku dobře vstoupit. Chtěli bychom hrát v klidném středu. Musíme také brát ohled, že minule byla tabulka hodně vyrovnaná a soupeři nespí. Musíme do toho jít s pokorou, ale také s tím, že chceme skončit co nejlépe,“ hlásí Jura.

„Když jsme si zhodnotili minulou sezonu, tak jsme inkasovali nejvíce branek, chtěli jsme zkvalitnit defenzivu a být kvalitnější nahoru, aby to nestálo jen na dvou hráčích. Chceme být celkově silnější a hrát důstojnější roli,“ přidal se Šmarda.

„Doufám, že jsme se ponaučili ze špatné sezony, která byla těžká fyzicky i psychicky. Doufám, že si zkušenosti přeneseme do nového ročníku. Jsem pozitivní,“ uzavřel Jan Schaffartzik.