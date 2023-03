„Vidíte, co předvádí. Všichni mu to přejeme a je radost se na něj dívat,“ usmívá se sportovní ředitel 1. SK Prostějov Ladislav Dudík, že klub dokázal posunout dalšího hráče do ligy.

Odešli také Michal Zapletal (Dukla) a na poslední chvíli rovněž Solomon Omale (Opava). Oba na hostování s opcí. „Michal tady byl dlouho a nechtěli jsme mu bránit, aby si zkusil soutěž jinde,“ objasnil Dudík.

„Pro Solomona to může být impuls, jeho výkonnostní křivka je nahoru, dolů. Má dobré výkony a pak udělá ve třech zápasech věci, že se na to už pan předseda nemůže dívat,“ přidal k dalšímu odcházejícímu hráči trenér Pavel Šustr.

Hostování skončila dalším hráčům, jako jsou Šimon Šumbera, Ota Kohoutek, Artěm Ščedryj či Torfiq. „Nenaplnili očekávání, která jsme u nich měli,“ řekl jasně Šustr.

Kariéru pak ukončili Lubomír Machynek a nečekaně také David Gáč. „Plus minus jsme věděli, kdo odejde, takže jsme to řešili už před koncem podzimní části. Konec Davida Gáče nás ale překvapil,“ uznal předseda klubu František Jura.

Posily

Eskáčko ale rovněž dokázalo přivést náhrady. Hodně si v Prostějově slibují od vytáhlého útočníka Tomáše Malce, který toho ve své kariéře procestoval již hodně a zkušenosti má mimo jiné ze Sigmy Olomouc a vyzkoušel si také spoustu zahraničních angažmá.

„Máme možnost se o něj opřít nahoře, když nás budou soupeři presovat. Má na to sílu a je to prvek, který může hrát pro nás. Ale nechtěl bych, aby se to zvrhávalo a bylo to jen na něm. Myslím si, že to bude pro nás posila. Věřím, že když mu budeme poskytovat servis, tak bude dávat góly,“ hodnotil trenér.

A nutno říct, že vedení zaúkolovalo třicetiletého slovenského forvarda dostatečně. „Má jednoduchý úkol - dát na jaře deset gólů. Myslím, že by mohl mít v sedmém kole splněno,“ smáli se na předsezonní tiskové konferenci zástupci klubu v čele s Františkem Jurou.

Další posilou je Martin Rolinek, který byl součástí transferu Vasila Kušeje. Prostějov také zvýšil konkurenci mezi třemi tyčemi, kde však žádný odchod nezaznamenal. Ze Záp dorazil Luděk Vejmola a měl by okamžitě zaujmout pozici jedničky. Dvojkou měl být Michal Bárta, ale vše je nakonec jinak.

„Pokoušeli jsme se, aby Volodymyr Krynskyj šel někam chytat, aby se znovu rozjel, ale Bárta se zranil, takže zůstávají v kádru všichni tři,“ objasnil Šustr.

Jako další tým doplnili David Moučka (Vyškov) a Ondřej Chvěja (Baník). Místo Omaleho přivedl klub z Blanska Dana a ze Slovenska dorazil stoper Šimon Gabriš.

„Gabriš je mladý šikovný stoper, který v přípravě v několika zápasech přesvědčil, že to je kluk, který má perspektivu. Dano je podobný typ jako Omale,“ popisoval Dudík.

„Celkově byl pohyb v kádru velký. Tým jsme ale doplnili velice dobře, jedná se o kvalitní hráče,“ je spokojený Jura.

Prostějov by nerad opakoval špatný vstup do sezony, jako tomu bylo na podzim. Naopak by rád navázal na jeho závěr, kdy se mu začalo dařit a posunul se až na sedmé místo.

„Jsme ponaučeni z toho, jak jsme hráli podzimní část, která nám ze začátku vůbec nevyšla. Mysleli jsme si, že to přijde tím, že budeme trénovat na 95% procent a těch pět procent tam nějak přijde samo. Potom jsme se semkli a už to vypadalo, jak jsme si představovali. Doufám, že si to všichni vzali k srdci,“ hlásí kapitán Jan Schaffartzik.

„Když jsme podzim zakončili dobře, byla hned lepší nálada. Teď se ale s blížícím startem musí změnit, aby nebyla pořád tak v pohodě. Musí být teď spíš válečná a my se musíme nastavit v hlavě, abychom v mistráku nenarazili,“ dodal zkušený stoper.

S dlouhou přípravou ale kouč stoprocentně spokojený není. „Na základě výkonů a výsledků v zápasech ve mně nepřevládá úplně extrémní spokojenost. Nepředváděli jsme takové výkony, jaké bych si představoval, ale jsou to věci, které se dají natrénovat. Ještě máme chvíli, abychom to doladili. Někteří hráči měli navíc zdravotní problémy, tak to přípravě nepřidalo,“ hodnotil Šustr.

Spolu s jeho svěřenci jej čeká složité jaro, protože rozdíly mezi týmy jsou opravdu minimální. Vždyť od posledního béčka Slavie dělí sedmý Prostějov jen pět bodů. Na třetí Líšeň a případnou baráž ztrácí bodů sedm.

„Vidíte tu tabulku. Je to vyrovnané - dvakrát vyhrajete, jste třetí, dvakrát prohrajete, jste poslední. Nepamatuju si za poslední roky, že by to bylo tak neuvěřitelně našlapané. Spadnout nechce nikdo, ale bude to těžké,“ ví Jura.

„Ale Chceme hrát atraktivní a náročný fotbal, což trenéři po svěřencích chtějí. Chceme, aby to bavilo lidi. Nemůžeme říct nic jiného, než že chceme být nahoře, ale základní věc je, že se musíme dostat do klidných vod, což budou říkat týmy snad do čtvrtého místa,“ dodal Jura.

Spousta zranění

O první body se tak Prostějov porve na domácím stadionu proti Varnsdorfu, které startuje v sobotu ve 14.30.

„Musíme chytit začátek, abychom nebyli nervózní a nehonili to na konci, jako tomu bylo na podzim,“ ví Jura.

V generálce se prostějovští hráči navnadili vítězstvím 3:0 nad Třincem. Do něj ale nezasáhli tři hráči - Jan Schaffartzik, Jakub Bolf a Dušan Pinc.

„Schaffa má dlouhodobě nakopnutý nárt, nemůže se toho zbavit, dostal do toho nějakou výživu a doufám, že by mohl být připravený v sobotu alespoň na lavičku. U Pince se potvrdila naše nejhorší obava, má vážné zranění kolene a minimálně půl roku nenastoupí. Bolf je těsně před tím, aby se dostal do plného tréninku. Ještě tam není, ale trénuje s námi. Věřím, že bude nachystaný, ale je to otázka, jedná se o svalové zranění,“ prozradil trenér Pavel Šustr po generálce.