Sobotní soupeř Prostějova Vyšehrad je spjatý s kontroverzním sportovním ředitelem Romanem Rogozem, který byl také kvůli ovlivňování výsledků zadržen policií. V tabulce je mužstvo na předposledním třináctém místě, nicméně odehrát stihl ze šesti naplánovaných zápasů jen čtyři. Během turbulentní přestávky vyměnil trenéra. Romana Nádvorníka vystřídal Michal Zach.

„Pro nás to znamená, že dosud odehrané zápasy z hlediska přípravy na soupeře ztratily váhu. Vnímám to tak, že tam dochází ke změnám v celkové struktuře klubu. Tohle je jedna z možností, jak mužstvu dodat impuls a nastartovat ho. Ale jinak tu aféru nijak neřeším. Samozřejmě ve vztahu k zápasu. Jinak se mi nelíbí a netěší, že musím číst o takových praktikách,“ říká trenér Prostějova Pavel Šustr.

„Předpokládal jsem, že budou hrát ze zajištěné obrany. Dobrý pro ně bude jakýkoliv body. Ale věci jako základní rozestavení a podobně, to teď těžko odhadneme,“ dodal ještě k výměně trenéra.

Prostějovští těsně před zastavením soutěže vyhráli v Jihlavě a odrazili se do středu tabulky.

„Teď budeme hrát doma a určitě chceme vyhrát. Po přestávce se určitě těšíme. Pauza byla dlouhá a nepříjemná. Když se jen trénuje bez zápasů a bez zpětné vazby, není to ideální. Některým klukům už to trochu lezlo na mozek,“ pousmál se hlavní kouč, který téměř jistě nebude mít k dispozici kompletní kádr.

„Máme tam svalové problémy i nemoc. Věřím, že za tu dobu, co jsme mohli trénovat, jsme se zase posunuli dál. Jak to ale doopravdy bude, to nám ukáže až zápas. Byl bych moc rád, kdybychom byli zase o něco lepší než před tou přestávkou,“ dodal.

Utkání začne v sobotu ve 14 hodin a vzhledem k tomu, že na zápas kvůli protiepidemickým opatřením nesmějí diváci, připravil prostějovský klub pro fanoušky bezplatné vysílání po internetu. Odkaz na přímý přenos bude před zápasem k dispozici na klubovém webu.