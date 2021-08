Nováček soutěže na rozdíl od Hanáků první kolo zvládl. Na půdě Chrudimi Pražané ustáli penaltu soupeře i závěr odehraný v oslabení po červené kartě. Za výhru 1:0, kterou trefil krátce po přestávce Václav Sejk, zapsali důležité tři body.

Prostějov je naopak po prvním kole na nule. S Příbramí, která netají postupové ambice, prohrál doma 1:3. Kouč Jiří Jarošík s výkonem moc spokojen nebyl.

„Měli jsme přílišný respekt. Soupeř vyhrál zaslouženě. Do příštích zápasů musíme jít s úplně jiným nasazením, a to už od první minuty,“ řekl jednoznačně Jarošík.

„Na začátku jsme si řekli, že do do zápasu chceme dobře vstoupit, což se ale nekonalo. Nebyli jsme dobří v obraně ani v útoku, byli jsme od soupeře daleko. Navíc se nenašel ani jeden hráč, který by tento stav dokázal změnit a ten prapor trošku pozvednout,“ mračil se Jarošík, který ve Spartě prožil důležité okamžiky vlastní hráčské kariéry. Odtud se odrazil k do Ruska, Anglie, Skotska či Španělska. Podaří se mu s Prostějovem porazit své následovníky?