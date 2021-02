„Chceme hrát jednoduše, rychle nahoru a využívat rychlosti našich útočných hráčů. Vzadu máme dva způsoby, jak bránit, tak doufám, že si kluci oba vyzkouší. Základ ale je, vložit do zápasu úsilí a vůli jako do mistráku,“ přál si před utkáním prostějovský trenér Pavel Šustr.

Svěřenci nakonec jeho představy nenaplnili. „Chyběla mi tam herní odvaha a věci, které jsme cvičili a chtěl jsem, aby je hráči promítli do zápasu. Teď na nich budeme ještě víc pracovat, protože hráči musí pochopit, že to, co děláme na tréninku, děláme proto, aby si to v zápase vyzkoušeli,“ zdůraznil lodivod Prostějova. „Musíme pracovat na psychice hráčů, aby se nebáli. Nebudu je do těch věcí tlačit, ale budu je v nich podporovat,“ dodal.

Vítězství druholigového soka nakonec zařídil africký rychlík Elekana dvěma góly. „Kvalitní soupeř nás v zápase zatlačil, ale spíše jsme se zbytečně dostávali pod tlak sami. Působili jsme unavenějším dojmem, což mě ale nepřekvapilo, protože jsme v nějaké fázi přípravy,“ hodnotil Pavel Šustr.

Prostějovští avizovali, že nyní by rádi mírně v nabírání fyzické kondice zvolnili. Na řadu přijde zejména taktická a herní příprava.

SK Líšeň – 1. SK Prostějov 2:1 (1:0)

Branky: 40. a 62. Elekana - 59. Matoušek.

Líšeň: Veselý (45. Vítek) - Lutonský, Otrísal (60. Jeřábek), Ševčík (30. Bednář), Jeřábek (30. Fall) - Rolinek, Matocha (30. Demeter), Kučera (30. Minařík), Málek (30. Šteigl), Pašek (30. Elekana) - Silný (30. Szotkowski).

Prostějov: Bárta - Šmehyl, Straňák, Machynek, Sečkář - Langer, Omale, Spáčil, Jurásek - Koudelka, Zlatohlávek. Střídali: Mucha - Matoušek, Stříž, Kopřiva, Zapletal. Trenér: Pavel Šustr.