Prostějov bude hrát doma s pražskou Duklou

Atraktivní soupeř přijede v neděli do Prostějova k dalšímu zápasu FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Pražská Dukla patří k historicky nejúspěšnějším českým klubům, nicméně momentálně bojuje o postup zpátky do nejvyšší soutěže. A to ještě po koronavirové pauze s velkými rozpaky.

Fotbalisté Prostějova (v modro-bílém). Ilustrační foto | Foto: Deník / Miroslav Mazal