V případě FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY už jde brát rozpis zápasů s jistotou. Prostějov se úterní dohrávkou proti Vlašimi srovná s ostatními celky v soutěži na sedmi zápasech a do konce podzimu se představí ještě pětkrát.

Mužstvo čekají dvě vložené středy. Poslední duel bude hrát 1. SK 5. prosince proti Třinci. Klub už o termínech informoval na svých webových stránkách.

Minimálně z domácích zápasů plánuje streamovaný online přenos.

„Naplánován byl již přenos zápasu s Vyšehradem, bohužel z technických důvodů se tento nepodařilo rozběhnout. Přestože nebyla chyba na straně klubu , velice se za tuto nepříjemnost všem fanouškům omlouváme a již nyní pracujeme na zajištění bezproblémového průběhu směrem k dalším utkáním,“ oznámil klub.

Nejvyšší soutěž zná konkrétní data, i kvůli televizním přenosům, zatím jen k nejbližším dvěma kolům, v nichž se olomoucká Sigma utká v sobotu 21. listopadu s Karvinou a v pátek 27. listopadu s Pardubicemi v jejich pražském azylu na stadionu Bohemians v Ďolíčku.

Prvoligové celky by pak podle předběžného rozpisu měly v prosinci stihnout nálož pěti zápasů. Od 12. prosince by se systémem sobota-středa-sobota měly stihnout čtyři z nich. Sigma by pak končila duelem proti Jablonci buď 22., nebo 23. prosince.

FOTBALOVÝ PROGRAM DO KONCE PODZIMU

SK Sigma Olomouc (1. liga)

21. 11.: Sigma – Karviná (16.00)

27. 11.: Pardubice – Sigma (18.00)

5. 12.: Sigma – Příbram

12. 12.: Teplice – Sigma

16. 12.: Sigma – Č. Budějovice

19. 12.: Ostrava – Sigma

23. 12.: Sigma – Jablonec

1. SK Prostějov (2. liga)

17. 11.: Vlašim – Prostějov (13.30)

21. 11.: Chrudim – Prostějov (13.30)

25. 11.: Prostějov – Ústí nad Labem (13.30)

28. 11.: Hradec Králové – Prostějov (13.30)

2. 12.: Líšeň – Prostějov (13.30)

5. 12.: Prostějov – Třinec (13.30)