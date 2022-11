„Schaffa je samozřejmě kapitán, lídr a hráč, který má zkušenosti. Už je schopen nepodléhat nějakému tlaku. Takový hráč vám vždycky chybí. Na druhou stranu dostal příležitost po delší době David Gáč, který byl předtím nemocný. Nebyl důvod, proč by to neměl zvládnout,“ řekl na úvod prostějovský trenér Pavel Šustr.

V prvním poločase to nebyl žádný festival šancí. V šesté minutě udržel bezbrankový stav hostující brankář Krynskyj, když na něj po špatné rozehrávce stoperů mířil jeden z útočníků Třince, ale Krynskyj jej vychytal.

Po dvaceti minutách se domácí usadili na polovině Prostějova. Vytvořili si závar, rohový kop i přímý kop, ale nakonec se prosadili ze hry. Po centru z levé strany je poslal do vedení Omasta.

Ale Eskáčko dokázalo poměrně rychle srovnat. Do 35. minuty nemělo žádnou velkou šanci a ke gólu se dostalo celkem jednoduše. Po faulu kopalo standardku z poloviny hřiště. Dlouhý míč do vápna nedokázali Třinečtí odvrátit a ve skrumáži si jej našel Jakub Elbel, který tak svoji nominaci do reprezentační jednadvacítky oslavil gólem.

Jenže zbytek utkání zkomplikoval svému týmu David Gáč. Ve 40. minutě šel do ostrého skluzu na polovině soupeře, jenže netrefil míč, ale protihráče, akci nepřekazil a Třinec šel do výhody, brejk sice brankou neskončil. Jenže sudí se k zákroku vrátil a Gáčovi ukázal červenou kartu.

„Nepodali jsme takový výkon jako doma s Duklou. Chyběla nám lehkost. Někteří kluci cítili v nohách i náš terén z tréninku. Byli jsme zbytečně v křeči, naštěstí přišlo vyrovnání. Druhý poločas už byl lepší, ale ještě předtím jdeme zbytečně do deseti. David Gáč tam nemá chodit skluzem, má to lépe vyhodnotit,“ hodnotil Šustr.

„Byl to souboj, ve kterém byl pozdě, kdyby hráče trefil na nohu, tak mu mohl ublížit, takže jasná. Na druhou stranu tam byly nějaké situace, kdy mi dostaneme žlutou kartu za souboj, od kterého je hlavní rozhodčí daleko a pomezní mu něco hlásí. Vzápětí tam jejich hráč málem zabije Vasila Kušeje a rozhodčí ho jen napomíná. Nestěžuju si, ale musí se to pískat, aby to bylo stejné. Nejsem si jistý, jestli tohle sudí dokáží vnímat,“ dodal.

Prostějov tak dohrával v oslabení, na což kouč reagoval hned dvojím střídáním.

Ve druhé půli pak třineckou obranu zaskočil také druhý borec z prostějovské sestavy, který se vydá na reprezentační sraz lvíčat. Vasil Kušej. Ten totiž v 55. minutě vývoj utkání překlopil na stranu svého týmu. Šumbera rychle rozehrál přímý kop a Kušej měl dost času na levé straně a skóroval.

„Když se hráči dobře nastaví, tak aniž by si to uvědomovali, tak toho více odběhají a jsou odvážnější, což je základ úspěchu, abychom to zvládli v deseti. Je to takový paradoxně normální vývoj. Říkal jsem jim, že se musí semknout, pracovat a pomáhat si navzájem. Být pozitivní a využívat brejků,“ prozradil Šustr.

Ve druhé půli totiž nebylo znát, že hraje Třinec přesilovku. Nedostával se do žádných velkých šancí, ale hosté mu v 68. minutě pomohli sami. Dlouhý míč za obranu hlavičkoval Elbel do protipohybu vyběhnuvšího brankáře Krynského a vlastním gólem tak bylo opět srovnáno.

„Ještě jsem to neviděl na videu, takže nevím, jestli za Jakubem Elblem byl hráč nebo ne. Brankář mu zařval, ale až v momentě, kdy měl balón na hlavě, ťuknul do toho a lobl ho. Určitě to mělo lepší řešení,“ popisoval prostějovský kormidelník.

V závěru ještě mohl každý z týmů strhnout vítězství na svoji stranu, ale ani jeden ve svých příležitostech neuspěl. Prostějov tak zakončil podzim remízou 2:2 a přezimuje nejhůře osmý. Pokud Táborsko v neděli nezvítězí na hřišti béčka Slavie, zůstane sedmý.

„Chci vyhrát každý zápas, ale bod z venku bereme,“ uzavřel Pavel Šustr.

FK Třinec - 1. SK Prostějov 2:2 (1:1)

Branky: 26. Omasta, 68. Elbel vlastní – 36. Elbel, 54. Kušej

Rozhodčí: Dorušák – Dresler, Pospíšil. ŽK: Brak, Jursa – Pinc, Koudelka, Píchal. ČK: 41. Gáč (PRO). Diváci: 455.

Třinec: Kerl – Jursa (85. Tandara), Brak (61. Gembický), Straňák, Hýbl – Habusta, Foltyn – Omasta, Kateřiňák, Kania (81. Obadal) – Samiec. Trenér: Martin Zbončák.

Prostějov: Krynskyj – Bolf, Gáč, Bialek, Elbel – Kušej, Šumbera, Koudelka, M. Mach (62. Omale), Bartolomeu (43. Stříž) – Pinc (43. Píchal). Trenér: Pavel Šustr.