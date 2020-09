„Z výsledku jsme zklamaný, ale hra se postupně zvedá a zlepšuje. Určitě se zlepšila defenziva, protože až na tu první gólovou situaci, kdy jsme spíš špatně vnímali, jak se ta situace vyvíjí, byla defenzivní činnost slušná. Musíme ale hodně přidat vepředu, abychom našli střelce, který nám začne dávat góly,“ konstatoval trenér Prostějova Pavel Šustr.

Právě na proměňování šancí jeho soubor v sobotu proti pražskému celku doplatil.

„I když byl Žižkov favorit, tak jsme nechtěli držet remízový výsledek co nejdéle, nebo něco takového. Chtěli jsme hrát aktivně, vytvářet si příležitosti. Nebylo jich sice moc, ale přesto jsme si vytvořili šance, které jsme mohli proměnit,“ řekl Šustr.

Hosté zahrozili Březinou a dorážejícím Pázlerem, ale brankář Filip Mucha si poradil. Nepřišel si na něj ani střídající ázerbájdžánský fotbalista Farid Nabijev po přestávce.

„Ve chvíli, kdy jsme byli v určitém tlaku, tak jsme zaváhali, když soupeř odkopával míč z vápna. Špatně jsme zareagovali a zkušený Diviš nám utekl a tu svou šanci zvládl,“ okomentoval Šustr klíčový okamžik zápasu, branku Jaroslava Diviše v 74. minutě.

„Paradoxně jsme předtím měli velkou šanci. Honza Šteigl to měl na malém vápně na hlavě. Už jsem to viděl na videu a troufám si tvrdit, že byla stoprocentní šance,“ podotkl Šustr.

Po gólu se rozhodl upravit rozestavení a Prostějov se hnal za vyrovnáním.

„Roman Bala byl v dobré možnosti taky na malém vápně po centru Šmehyla, ale opět nedal. V úplném konci zápasu jsme měli míč u vápna soupeře, ale zbrkle jsme rozehráli a soupeř to uzavřel,“ konstatoval Šustr.

Pomyslný hřebíček do prostějovské rakve zatloukl Nabijev.

„Myslím, že Žižkov nebyl nejsilnější soupeř, kterého jsme zatím potkali. Podle mě to byla Dukla, která hraje fotbal založený na velkém držení míče a vytváří si tak opravdu velkou převahu,“ mínil Šustr.

„Žižkov působil tak, že těží spíš ze zkušeností hráčů, které mají. Diviš, který i nám dal první gól, tak střílí branky. Je znát, že má za sebou několik let v první lize a je to zkrátka rozdílový hráč,“ ocenil tahouna soupeře.

Solidní pocit měl ale i ze svých hráčů. Stále má na paměti, že v Prostějově přes léto došlo k rozsáhlé generační obměně kádru a nový tým se teprve tvoří.

„Pořád věřím klukům, které tu máme. Dali jsme do hry Romana Balu, který přišel z Uničova. Mladý Spáčil hrál poprvé v základu a rozhodně se neztratil. Všichni tito kluci mají potenciál a věřím, že se budou zlepšovat. Jde jen o to, aby začali hrát fotbal, který umí. Nejsou to horší hráči než ostatní. Potřebují jen získat jistotu a nabrat sebevědomí,“ řekl Šustr, který zatím neví, kdy jeho tým bude hrát další zápas.

V týdnu se měl Prostějov utkat ve 2. kole MOL Cupu s Velkým Meziříčím, nicméně jeho soupeř kvůli neochotě absolvovat testy na koronavirus odstoupil.

„Rozhodně by nám to pomohlo rámci vytížení hráčů, kteří by nehráli. Realita je ale taková, jaká je. Kluby z nižších soutěží nechtějí hrát z jasných důvodů, takže není co řešit,“ pokrčil Šustr rameny.

Další druholigový zápas má hrát 1. SK za týden ve Vlašimi, kde se objevily pozitivní testy na Covid-19. Odložen tak byl víkendový zápas v Třinci a v ohrožení je i ten proti Prostějovu.