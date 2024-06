Po vítězném úvodu přípravy proti Povážské Bystrici se hráči prostějovského eskáčka postavili ke svému druhému přípravnému utkání na novou sezonu. V Leštině na Šumpersku se střetli s béčkem ostravského Baníku, které v minulé sezoně naprosto ovládlo MSFL a stane se tedy prostějovským soupeřem i během té následující. Svěřenci Radima Kučery se v zápase sice ještě v prvním poločase dostali do dvoubrankového vedení, to však následně celkem rychle ztratili a padli těsně 2:3.

Hanáci začali zápas skvěle, když už ve dvanácté minutě otevřel skóre Patrik Slaměna poté, co přímo na jeho nohu ztečoval předchozí střelu Vybírala jeden z obránců. Brzké vedení dostalo Prostějovské do laufu a z něj nakonec vzešla i druhá trefa z kopačky Radka Lehovce, který je v týmu na zkoušku z béčka Bohemians. Ještě do přestávky však bylo sníženo. V minutě 41. se po zmatku v šestnáctce do míče nekompromisně opřel Marek Jaroň.

„Z naší strany byl první poločas daleko kvalitnější. Vytvořili jsme si dobré šance a branek mohlo padnout i více. To ale klidně mohl i soupeř. Celkově ale hra měla dobré parametry, co se týče práce s míčem. S první půlí tedy u nás panuje spokojenost," popisoval prostějovský kouč Radim Kučera.

A už čtyři minuty po pauze bylo srovnáno. Míč po rohovém kopu dolétl až na hlavu syna trenéra baníkovského áčka a olomouckého odchovance Štěpána Hapala a ten se nemýlil. O šestnáct minut později už šli Ostravané dokonce do vedení po Holaňově přímáku, který nakonec hlavou do protipohybu brankáře Baláže poslal Matin Temel.

„Druhý poločas už takové parametry neměl. Změnili jsme rozestavení, a tak jsme nebyli tak aktivní a nebezpeční. Ty dvě branky ze standardek pak byly naprosto zbytečné. Takové situace bychom si rozhodně měli pohlídat," pokračoval prostějovský lodivod a dodal: „Nasadili jsme dnes dvě jedenáctky, takže jsme chtěli vytížení rozprostřít spravedlivě pro všechny. Máme totiž za sebou náročný týden. Máme tady spoustu hráčů na zkoušku, kteří pracují velice dobře a ukazují se v dobrém světle. O víkendu si vyhodnotíme, kdo by měl zůstat a s kým se bohužel rozloučíme.

Eskáčko pak ještě mělo v závěru nějaké šance alespoň na remízu, ty ale zahodilo, a tak nakonec padlo. Už příští sobotu se v Lutíně postaví druhému celku uplynulého ročníku MSFL - Zlínsku.

„Příští týden bude stále dost zátěžový, zároveň ale bude posledním takto náročným. Čeká nás pak pro změnu herní týden. Sobota Zlínsko, ve středu Frýdek-Místek a generálka v sobotu v Uničově. Tam už to samozřejmě budeme směřovat k finalizaci sestavy a ladění pozic pro začátek druhé ligy," uzavřel Radim Kučera.

1. SK Prostějov - FC Baník Ostrava B 2:3 (2:1)

Branky: 12. Slaměna, 37. Lehovec – 41. Jaroň, 49. Hapal, 65. Temel.

Rozhodčí: Dorušák – Dohnálek, Pospíšil. Bez ŽK.

Prostějov: Baláž – Ševčík, Bielan, Slaměna, Jedlička, Vybíral, Lahodný, Trunda, Lehovec, Bartolomeu, Hrdlička. Náhradníci: Krakovčík, Imider, Kam, Matoušek, Matocha, Vágner, Látal, Habusta, Zapletal, Vejmola, Koudelka. Trenér: Radim Kučera

Ostrava B: Gergela – Krupička, Měkota, Říha, Samuel, Ogbu, Drozd, P. Jaroň, M. Jaroň, Guy, Kašpárek. Náhradníci: Struhař, Sirotek, Temel, Kluiter, Hapal, Málek, Holaň, Chvěja, Sacha, Kilibarda, Tauš, Jamiu. Trenér: Josef Dvorník.