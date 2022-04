Vstup do jarní části F:NL Prostějovu vůbec nevychází. Čtyři porážky a skóre 1:11 mluví za vše. „V obraně jsme v reprezentační přestávce udělali pokrok, ale v ofenzivě neproměňujeme šance, to nás teď provází a dopředu nám to teď nešlape,“ popisoval trenér Daniel Šmejkal po sobotním utkání v Chrudimi (0:1).