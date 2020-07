„Strašně jsem si přál, aby kluci zápas zvládli hlavami, aby z něj neměli strach. A to se nám povedlo po celou dobu držet,“ pochvaloval si prostějovský trenér Pavel Šustr po remíze 0:0.

Bod proti favoritovi berete, nebo cítíte, že mohly být body tři?

Zápas mohl skončit naší prohrou i výhrou. Cílem bylo zaměřit se na ten náš výkon. Kluci teď už nastupují trochu v pozměněné sestavě, nejsou tam všechny opory, které tým táhly, i když pořád ještě nastoupil Karel Kroupa, Alda Schuster. Ale začíná se to pomaličku stavět na dalších hráčích. Proto jsem si strašně přál, aby kluci zápas zvládli hlavami, aby z něj neměli strach. A to se nám povedlo po celou dobu držet. To pro mě bylo nejdůležitější zjištění.

Úvod se vám povedl, Zbrojovku jste zatlačili. Jste spokojen s první půlí?

Do zápasu jsme vstoupili tak, jak jsme chtěli, že budeme hrát aktivně, snažit se držet míč, mít tam náběhové věci. Chtěli jsme hrát takový fotbal, který trénujeme. Nebylo to nic zázračného, ale musím říct, že se nám v některých fázích povedly hezké akce. Kdybych měl říct, jestli jsem úplně spokojený, tak bych řekl že ne. Ale na druhou stranu bych tím trochu popřel to, co jsem řekl. Byl jsem rád, že si kluci věci v zápase zkouší a chtějí hrát fotbal.

Po změně stran bylo vidět, že Brno jde za vítězstvím. Dvakrát vám pomohla i tyč.

Postupně se začala projevovat nejen hráčská kvalita brněnského kádru, ale to, že ti kluci mají za sebou spoustu velmi dobrých zápasů. My jsme trošku začali ustupovat ze své role, což vyústilo v to, že tam Brno mělo dvě tři šance. V podstatě ten zápas mohl skončit na obě strany.

Jak jste spokojen s rozlučkou Karla Kroupy, který odehrál sedmdesát minut?

Já jsem byl hlavně rád, že Karel mohl do zápasu nastoupit. Nechtěli jste tu rozlučku udělat tak, že by dostal dres a nemohl hrát. Takže jsme celých čtrnáct dnů dělali vše pro to, aby nastoupit mohl. Bylo to lehce pod práškama, aby ho ta noha nebolela, ale zase dokázal, že i ve čtyřiceti letech dokáže sehrát kvalitní zápas. S Dreksou to byla spousta krásných soubojů, kdy do sebe chodili opravdu tvrdě, ale oba dva v rámci fair play. Jsem rád, že Karel mohl nastoupit a že se s ním klub mohl rozloučit tak, jak si zaslouží.

V úterý zakončíte sezonu FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY na Vyšehradě. Dají se čekat změny ve vaší sestavě?

Nemůže hrát Honza Šteigl, který dostal čtvrtou žlutou kartu. Ale zase bude k dispozici Matěj Biolek. Je to poslední zápas a my do Prahy nepojedeme jenom na výlet. Výkonnost chceme udržet a já věřím, že se nám to podaří.