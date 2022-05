Potvrzeno. Pavel Šustr se vrací na lavičku Prostějova

To, co bylo napsáno už před několika týdny, je nyní oficiálně potvrzeno. Na lavičku druholigového Prostějova se vrací po roční přestávce Pavel Šustr. Klub to oznámil na svém instagramovém účtu.

