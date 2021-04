Ta nedělní z 88. minuty rozhodla zápas na půdě Táborska. „Byl to jeden z těžších jarních zápasů. Táborsko na podzim sice výsledky nemělo, ale na jaře se zvedlo. Bylo to v první půli hodně vyrovnané, dostali jsme se díky Davidu Píchalovi do vedení. Po přestávce na nás vlétli a my jsme moc nestíhali. Pětadvacet minut jsme byli hodně pod tlakem,“ hodnotil produktivní 22letý středopolař.

Za stavu 1:1 se proti vám kopala také penalta a nebyl to jediný sporný moment…

Řeknu to tak, bylo cítit, že Táborsko hraje doma. Penalta byla klíčová. Naštěstí ji tedy domácí neproměnili. My jsme si v ten moment řekli, že bychom přece jenom s tím zápasem mohli něco udělat. Ve druhé půli jsme moc akcí neměli a v podstatě jsme z té jedné z mála kloudných vytěžili gól.

V sezoně jste dal už šestý gól. To je slušná statistika.

Je to příjemné. Dřív jsem s tím trochu bojoval. Výkony nebyly kolikrát špatné, ale čísla jsem neměl. Teď v Prostějově si to sedlo. Dostávám se do šancí a na jaře už mám tři branky. Hlavní pochopitelně je, že se daří týmu a děláme body. Ale je to super.

Vy jste v Táborsku celkem nedávno působil, bylo to pro vás o to sladší?

Motivace byla asi malinko vyšší. Je to pikantní. Tým se ale na druhou stranu hodně obměnil. Znám pár lidí z vedení, z mužstva jen asi dva nebo tři kluky. Nějaké občerstvení do naší kabiny každopádně bude.

Dovedu si představit, že nálada musí být teď perfektní, když se držíte v tabulce tak vysoko.

Je to perfektní, když můžete na stadion chodit s pozitivní náladou. Lépe se pak trénuje. Dobře znám i druhou stránku, kdy se nedaří a nejde to zlomit. O to víc si toho vážíme. Fotbal nás teď všechny baví. Pořád makáme na sto procent a v zápasech to potom zúročujeme.

V čem je prostějovské kouzlo?

Když jsem v létě přišel, tak mužstvo na novou sezonu už bylo v podstatě kompletně nově poskládané. Sešli jsme se jako vcelku mladý tým, s hráči, kteří se chtějí ve fotbale ještě dostat výš. Tak to máme nastavené, jsme hladoví. K tomu máme kvalitního trenéra, který nám dává určitou šablonu jak hrát. Od podzimního zápasu s Jihlavou, kterým jsme to odšpuntovali, klape všechno perfektně. Ani zimní přestávka nás nezastavila. Na jaře máme čtyři výhry z pěti zápasů. Jen ať to pokračuje.

Bavíte se v kabině o lize?

Abych řekl pravdu, tak tohle téma moc neřešíme. Všichni víme, že Hradec je vepředu a je to největší aspirant. Byla by ale škoda si takhle dobře rozehranou sezonu pokazit. Nahoře chceme určitě zůstat. A kdyby se povedlo postoupit, tak jedině dobře. Byl by to asi sen a pro Prostějov skvělá vizitka. Budeme dělat všechno, aby se to třeba podařilo.

Trenér několikrát říkal, že euforii spíš brzdí. A že třeba v zápase s Vlašimí už možná došlo k přecenění sil. Souhlasíte?

Myslím, že to pro nás byla facka. Snad i přišla ve správný čas. Zvládli jsme na jaře první dva zápasy. Ne, že bychom si pak mysleli, že všechno půjde samo, to ne. Ale cítili jsme se silní, chtěli jsme do soupeřů bušit a s Vlašimí jsme trochu zapomněli na defenzivu. Dostali jsme pět gólů, což je hrozně moc. Hned v dalším zápase s Duklou jsme se ale poučili a oklepali. Vycházeli jsme z poctivé obrany a bylo to vidět. Věřím, že další facky už nebudou potřeba.

Teď vás ve čtvrtek čeká Jihlava. Ve své situaci se asi nemusíte bát nikoho, ne?

Asi máte pravdu. Ty body, které jsme uhráli, jsme už opravdu nemohli získat náhodou. Ovšem Jihlava je silný soupeř, i když je v tabulce dole. Je to bývalé ligové mužstvo a spíš by mělo bojovat o postup. Určitě do toho půjdou na sto procent. Podle mě to zase bude zápas o nás. Máme na to, abychom Jihlavu porazili.

Jakub Kopřiva

narozen: 30. dubna 1998

post: záložník

statistiky v této sezoně:

F:NL:16 zápasů/6 gólů

MOL Cup:1 zápas/0 gólů

předchozí působiště:Viktoria Plzeň (do 2017), Táborsko (2017 -19), Sokolov (2019/20), Prostějov (2020/21)