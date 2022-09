Do utkání nasadil i novice Otu Kohoutka a Šimona Šumberu, přesto se jeho přání nevyplnilo. Prostějovský plán, získat venku tři body, se začal hroutit už v první půli. Už po čtvrt hodině hry si Prostějovští nepohlídali standardní situaci. Tu sice odvrátili, ale nikdo nečekal na odraženém míči. Z vápna pak přihrávku do vápna tečoval do brány Antonín Svoboda.

Chvíli nato musel trenér Pavel Šustr nuceně střídat, protože na Samuela Kuliga spadl hráč a pravděpodobně si přivodil otřes mozku.

Za stavu 1:0 se udál také důležitý moment, kdy svůj charakter ukázala jedna z čerstvých posil prostějovského týmu Šimon Šumbera.

„Píchnul si balon, dostal se krásně před soupeře, který mu šel pod nohy, rozhodčí odpískal pokutový kop a on za ním šel a penaltu odvolal. Takový čin jsem strašně dlouho neviděl. I z lavičky to vypadalo jako faul. Ukázal správný charakter,“ ocenil prostějovský trenér svého svěřence.

Béčko Sigmy doma stále bez porážky. S Třincem bere bod

Ve 36. minutě se Vlašim dostala po akci na pravé straně ke střele a míč se ve vápně dostal opět ke Svobodovi, který nekompromisně zvýšil na 2:0.

A těsně před poločasem zasadil K.O. Prostějovu Filip Horský. Po centru z pravé strany se objevil úplně osamocený na malém vápně a z halfvoleje uklidil míč do dolního rohu Krynského branky. 3:0.

A aby toho nebylo málo, tak v páté nastavené minutě nejprve Bialek zajel při snaze docílit gólu do brankáře a následně strčil do protihráče. Za faul dostal žlutou kartu a za nesportovní chování druhou.

VIDEO: Nevídané. První bod Bzence vystřelil v Přerově brankář!

„Oslabil tým a bude za to odměněn,“ prohodil ironicky Pavel Šustr.

Ten reagoval o poločase na vývoj a výkon svých hráčů hned trojím střídáním, ale ani to nepomohlo. Hned po osmi minutách zvýšil Suchan nádhernou střelou do šibenice na 4:0.

V 74. minutě se zapsal do kolonky střelců také Adam Toula. Prostějov se zmohl alespoň na čestný zásah, když se prosadil David Píchal, ale poslední slovo měli stejně domácí brankou na 6:1. Devět minut před koncem procedil pošesté míč do prostějovské brány Tomáš Rigo.

„Hráči absolutně nepochopili, že pokud nebudou standardně podávat nadstandardní výkony, tak nemůžou zápasy zvládat. Tentokrát nejsem zklamaný, ale naštvaný. Bude to mít dohrou,“ sdělil Šustr.

VIDEO: Čechovice smázly bezzubou Konici a jsou bez porážky

FC Sellier&Bellot Vlašim – 1. SK Prostějov 6:1 (3:0)

Branky: 16.a 36. A. Svoboda, 45. Horský, 53. Suchan, 74. Toula, 81. Rigo – 78. Píchal.

Rozhodčí: M. Kvítek – J. Šimáček, J. Poživil. ŽK: Hošek, A. Svoboda – Pinc, Gáč, Bialek, Schaffartzik, Bolf. ČK: 45+5. Bialek (PRO). Diváci: 378.

Prostějov: Krynskyj – Blahuta (46. Bolf), Bialek, Elbel, Kulig (22. Gáč), Schaffartzik, Koudelka (46. Píchal), Pinc (46. M. Zapletal), Kušej, Kohoutek (56. Vlachovský), Šumbera. Trenér: Pavel Šustr.