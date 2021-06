„Byla to fantastická zkušenost. Byl jsem tam nějakých sedm let, z toho dva roky na hostování. Hrál jsem proti spoustě kluků, kteří jsou dnes třeba na Euru. Strašně moc mi to ukázalo z hlediska profesionality,“ vyznal se jednadvacetiletý ofenzivní univerzál.

„I u mládeže je všechno neskutečně zařízené. Třeba na zápasy se i v dorostu běžně jezdí den předem. Tady jsme i ve druhé lize jeli třeba do Třince až v den zápasu. Podat pak výkon je mnohem složitější. V Německu něco takového neexistuje. I ve třetí lize jsou kluby, které k zápasům jsou schopné létat,“ prozradil Kušej něco málo ze svého německého dobrodružství.

S komfortními podmínkami pochopitelně ale souvisí i veliká konkurence. „Je obrovská. Do áčka chce každý a dostat se tam je složité. Ale šanci vlastním odchovancům dávají. I já ji dostal, i když nakonec ne v ostrém ligovém zápase,“ říká Kušej. „V době, kdy se to lámalo, jsem sice byl s áčkem, ale často jsem chodil pomáhat devatenáctce, která se potřebovala zachránit v juniorské bundeslize. Také se v té době řešilo, že jsem hodně mladý a malý, tak nechtěli nic moc uspěchat, abych se nezranil,“ popisuje 168 centimetrů vysoký fotbalista.

„Trenéři, kteří si mě k áčku vytáhli, potom odešli a nový kouč si přivedl vlastní hráče. Moc jsme si nesedli,“ dodal Kušej. Sezonu 2019/20 tak strávil na hostování v druholigovém rakouském Innsbrucku, kde ale odehrál jen pět zápasů. Poslední rok pak zase kopal doma v Ústí.

Do Prostějova přichází jako volný hráč. Na začátku týdne v Drážďanech ukončil smlouvu, která měla končit až za rok a vyrazil do Prostějova za trenérem Jiřím Jarošíkem, pod kterým odehrál v Ústí poslední podzim. „Trenér byl pro mé rozhodování klíčový. Měl jsem víc variant. Ústí chtělo, abych pokračoval tam, měl jsem něco i z první slovenské ligy ze Seredi. Když ale zavolal trenér Jarošík, tak jsem neváhal,“ přiznal autor dvou branek v pětadvaceti zápasech minulého ligového ročníku.

„Je to sice další změna, ale zase znám trenéra i některé kluky, proti kterým jsem hrál. Do Prostějova jsem se těšil. Vím, jak Prostějov hrál v minulé sezoně a to je pro mě momentálně nejdůležitější. I když si poradím v každém systému, jsou mi bližší týmy, které chtějí hrát fotbal. A takový Prostějov je,“ dodal Kušej, který je v ofenzivě schopný obsáhnout prakticky všechny posty. „Jsem ofenzivní hráč, ale jestli budu hrát z křídla, na hrotu, na osmičce nebo na desítce, to je mi jedno. Hlavní v mém věku je, abych pravidelně nastupoval. Jedině tak se můžu zlepšovat a v kariéře posouvat,“ pravil rázně.

Konkrétní cíle před sebe raději nestaví. „Každý by chtěl dát třeba deset gólů za sezonu. Bylo by to senzační,“ smál se. „Ale zásadní je hrát týmově a abychom fungovali jako tým a jako tým byli úspěšní. To ostatní přijde. Ve finále je jedno, kdo bude dávat góly,“ dodal Kušej.