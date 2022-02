„Situaci okolo Marka Červenky jsme řešili s manažery. Dostal údajně nabídku na zkoušku v Irsku, pokud se nepletu, ale nakonec jsme se dozvěděli, že přestoupil do Dukly Praha. Je pravděpodobně Pražák, takže je doma. Navíc finanční možnosti Dukly jsou trošku jiné než Prostějova,“ objasnil sportovní ředitel Prostějova Ladislav Dudík, proč Červenka na Moravu nedorazil.

Šance byla u Vechety a Svobody. „Oba si ale jejich kluby nechaly,“ dodal Dudík.

Měl by to tak být Nigerijec Michael Junior Ugwu, kdo bude nově na jaře střílet góly v dresu druholigového Prostějova.

Michael Ugwu z Bohemians.Zdroj: ČTK

„Vyzkoušeli jsme to a vedení Bohemians nám vyšlo vstříc. Ve čtvrtek jsme se s nimi domluvili. Nyní to je na sekretářích klubů. Pokud vše klapne, měl by k nám přijít na hostování,“ potvrdil Deníku Ladislav Dudík.

Prostějov smazal s béčkem Sigmy dvoubrankovou ztrátu a dokonal obrat

Třiadvacetiletý fotbalista přišel do Bohemians z Nigérie v roce 2019. Od té doby ale stihl odehrát pouze 21 ligových zápasů, v nichž nevstřelil ani jeden gól.

Půl roku v minulé sezoně strávil na hostování ve F:NL v Dukle Praha, ale ani tam nikterak nezářil. Sedm startů přetavil v jediný přesný zásah. V právě probíhajícím ročníku zapsal v nejvyšší soutěži jen sedmnáct minut a častěji se objevoval v třetí nejvyšší lize ČFL v dresu béčka Bohemians a dal deseti duelech dal pět branek.

182 centimetrů vysoký hrotový útočník se tak pokusí nastartovat k lepším střeleckým výkonům pravděpodobně v Prostějově.

„Prozatím je post útočníka vyřešený, to by opravdu musela být nějaká dobrá příležitost z ligy, že by některý tým někoho pouštěl,“ potvrdil Ladislav Dudík.

Prostějovu se totiž nedávno vrátil z hostování také další útočný hráč a odchovanec David Píchal. Navíc se v dobré světle v přípravných duelech na hrotu ukazují křídelníci Robert Bartolomeu a Jakub Vichta.