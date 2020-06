Prostějov se ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE utká od 18 hodin před kamerami České televize s Viktorií Žižkov. Na jedno z kultovních míst českého fotbalu rozhodně nepojede Šustrova ekipa odevzdaně.

„Kluci si s Duklou ukázali, že umí i s takovým soupeřem sehrát vyrovnaný zápas. Věřím, že to proti Žižkovu i v dalších zápasech dokážeme zopakovat,“ prohlásil kouč, který Prostějov vede od zimy a pomalu ho mění k obrazu svému. „Pořád si některé věci vyjasňujeme, ale i poslední zápas s Duklou nám ukázal, že jsme na správné cestě,“ uvedl Šustr, který mimo jiné čeká i na rozhodnutí matadora Jana Poláka, který od klubu dostal nabídku na prodloužení smlouvy o další rok. „Byl bych moc rád, kdybychom se o něj ještě mohli opřít,“ řekl prostějovský trenér.

Váš poslední zápas s Duklou (2:3) byl pro diváky hlavně v prvním poločase hodně atraktivní. Jaký ale byl z pohledu trenéra?

My trenéři se na to díváme trochu jinak. Ten pohled ovlivněný i výsledkem. To jsme bohužel nezvládli. Řekl bych, že to bylo horší obrannou fází. Udělali jsme chyby, které si na této úrovni nemůžeme dovolit, pokud chceme porážet soupeře, jako je Dukla.

Jinými slovy Dukla potrestala chyby, které by méně kvalitní tým třeba nepotrestal?

Samozřejmě. Dukla hraje kombinační fotbal. Soupeře hodně přečísluje, hraje i v jiném rozestavení než většina ostatních. Je těžší zvyknout si na to. Na druhou stranu si myslím, že jsme jí to dost usnadnili. U prvního i druhého gólu jsme vzadu byli v dostatečném počtu hráčů a měli jsme to zvládnout líp. A třetí gól ze standardky. To chcete vždycky uhlídat.

Zatím zvládáte po koronavirové pauze zápasy s týmy z dolní poloviny tabulky, ale jakmile přijede tým shora, tak už to nejde. Ještě nejste tak silní?

V Pardubicích jsme prohráli 1:0. Hlavně v prvním poločase nebyl náš výkon dobrý. Tentokrát s Duklou bych řekl, že jsme naopak do zápasu vstoupili velmi dobře. Šli jsme i do vedení, bohužel jsme ale soupeře nechali vyrovnat.

Znovu po pěkné akci jsme dali gól. Ovšem v obranné fázi jsme nebyli pak tak silní, jak jsme měli. Myslím, že se pomalu zlepšujeme. Ale pořád máme, hlavně dozadu, velké rezervy a musíme na tom pracovat.

Druhý gól s Duklou, to asi bylo přesně podle vašeho gusta, že? Přesně tak chcete s Prostějovem hrát?

Rozhodně. Rychlá přímočará akce, pěkné zakončení. A hlavně to nebylo náhodně sehrané. Honza Koudelka, který poslal míč do strany, je nadstandardní fotbalista. Má výborné vidění. Davida Paška, který je zase rychlostní typ, našel pěkně. A David pak poslal krásný centr a Michal Zapletal přidal překvapivý náběh. Bylo to cíleně hrané. Měl jsem z toho radost. I když trochu zkalená tím, že jsme to nezvládli. Pořád jsme ale na začátku cesty. Musíme vydržet a být trpěliví.

Co vám ukázalo o Prostějově těch devět zápasů, které jste od začátku jara odehráli?

Pro mě je důležité, aby tady bylo stabilní prostředí. Pro to, jak chceme hrát, ale i trénovat, celkově pracovat, je to zásadní. Aby hráči věděli, že když se na hřišti k něčemu rozhodnou, tak za to nebudou káráni. Zároveň ale nepromíjím to, když někdo nepracuje naplno a neudělá všechno pro to, aby tým výsledek zvládl. Tohle nastavit je dlouhodobý proces. Třeba zrovna zápas s Duklou ukázal, že jsme na správné cestě. Vůle a odvaha byly správně nastavené, i když neříkám, že už byly na nejvyšší úrovni.

Musel jste si to s hráči hodně vyjasňovat?

Je to nekončící proces. To si vyjasňujeme pořád. Není to jen o zápasech, ale i o trénincích. Hrajeme druhou ligu a to je profesionální soutěž, takže bychom se všichni v klubu měli podle toho chovat. Být zodpovědný za to, co dělám, jak mám natrénováno, jak se věnuju tréninkovému procesu, to je to, co po hráčích chci. Věřím tomu, že většina hráčů už tohle pochopila, i když pořád to a si nejsou ještě úplně všichni.

Vyzdvihnete někoho?

Jednoznačně Honzu Poláka. Je to neuvěřitelný profík ve všech směrech. V přístupu k sobě samotnému. V tom jak pracuje, jak trénuje, v přístupu k regeneraci. A taky je to pořád fotbalista, na kterém je ohromně vidět, že byl v zahraničí a v reprezentaci. Všichni naši hráči by si z něj měli vzít příklad.

Jak to s ním vypadá směrem k příští sezoně?

Honza má ode mě jako od trenéra i od klubu, že bychom byli strašně rádi, kdyby ještě v kariéře pokračoval. Samozřejmě pokud mu vydrží zdraví a bude mít tu správnou motivaci. Vzal si čas na rozmyšlenou a necháme to na něm. U hráče jeho kvalit je to skutečně jen o tom, jestli najde chuť ještě snášet všechno to chování, souboje. Nikdo mu nic nedá zadarmo, každý ho zná a chce se proti němu vytáhnout. Byl bych moc rád, kdybychom se mohli o něj ještě chvíli opřít.

Ve čtvrtek máte Žižkov a pak další soupeře, kteří chtějí minimálně do baráže. Věříte týmu, že už udělá další krok a zamíchá kartami?

Po Žižkově je tam Hradec, Brno, Jihlava… Všechno soupeři s ligovými zkušenostmi. Kluci si s Duklou ukázali, že umí i s takovým soupeřem sehrát vyrovnaný zápas. Věřím, že to proti Žižkovu i v těch dalších zápasech dokážeme zopakovat. Samozřejmě musíme vylepšit věci, o kterých jsme mluvili.