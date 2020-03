Muž, který v zimě na lavičce vystřídal Oldřicha Machalu, s týmem absolvoval celé přípravné období. Než soutěž přerušila nařízení vlády na zpomalení epidemie koronaviru, stihl s mužstvem jeden soutěžní zápas, remízu s Ústím nad Labem 1:1.

„Takhle jsem si to samozřejmě nepředstavoval. Je to ale bohužel realita. Zasáhlo to úplně všechny a nemohli jsme to nijak ovlivnit,“ pokrčil rameny.

Hráčům tak nyní ordinuje individuální plány. „Připravím jim vždycky týdenní plán, konzultujeme pak případné detaily. Jinak to moc teď ani dělat nejde,“ prozradil Šustr, který prý hráče ale nijak přehnaně nekontroluje. Nejrůznějších technických vychytávek a aplikací se v Prostějově nedočkáte.

„Určitě by to šlo, i když přímo v klubu tyto pomůcky nemáme. Kluci ale mají všichni chytré telefony, takže by se to jistě dalo zorganizovat. Já ale nejsem příznivec kontrol. Pracuji s vnitřní motivací hráčů,“ řekl Šustr.

„Každý dobře ví, že buď může využít současnou situaci tak, že bude ležet u televize a cpát se. Anebo na sobě bude pracovat,“ doplnil.

Netlačíme do extrému

S tím, jak moc hráčům může „naložit“, laboruje trenér prakticky neustále.

„Samozřejmě sledujeme aktuální vývoj a čekáme, co bude. Je to trochu loterie. I v takové situaci je možné trénovanost rozvíjet, ale netlačíme to do extrému. Cílem je hlavně to, aby až se situace uvolní, mohli hráči okamžitě naskočit do tréninku a začít hrát,“ vysvětlil prostějovský kouč.

Kdy to ovšem bude, to zatím samozřejmě netuší. „Tipy jsou pořád jen tipy. Asi to nevíme nikdo. Ale můj názor je, že pokud bude možnost soutěže rozehrát, tak bychom měli udělat vše proto, abychom je dohráli,“ mínil Šustr.

Nebál by se ani netradičních řešení jako třeba hrát přes letní prázdniny. „Samozřejmě nevím, jestli to vůbec umožňují řády, to je zásadní. Ale kdyby se to nestihlo do června, tak proč sezonu neprotáhnout i dál. Pak si dát krátkou pauzu a začít novou sezonu,“ přemýšlel.

„Teď budeme několik týdnů stát. Věřím, že hráči i diváci budou na fotbal nažhavení. Bude dobré počasí, dobré trávníky, kdo ví, jak to bude s nějakými dovolenými v zahraničí. Pokud by to bylo možné podle pravidel, tak já budu určitě zvedat ruku pro,“ dodal Šustr.