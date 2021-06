V druhém přípravném zápase si Slovácko pozvalo Prostějov. Druholigový tým skončil v uplynulém ročníku na třetím místě tabulky. V sestavě domácího týmu se představily všechny opory, včetně Kadlece, Navrátila, stopera Hofmanna, Kalabišky a Petržely. Ten musel pro bolestivé zranění v závěru první půlky vystřídat.

Z nových tváří scházel jen gólman Filip Nguyen, který dostal volno na svatbu své sestry. Hosté přijeli s koučem Jarošíkem a v první půlce se na trávníku objevil ex-zlínský Jiráček.

Kvalita domácího týmu se začala projevovat už po dvaceti minutách hry. První branku domácích vstřelil, po nádherné kombinaci a nahrávce Navrátila, Ondřej Šašinka, který nastoupil do zápasu s kapitánskou páskou.

Celý první poločas se hrál podle domácích not. Před odchodem do kabin se ještě trefili Petržela a Daníček.

Druhý poločas prostřídal trenér Martin Svědík všechny hráče, ale obraz hry se příliš nezměnil. Slovácko si vytvářelo množství šancí a standartních situací. Střelecky při chuti byl hlavně Lukáš Sadílek, který vstřelil dvě branky. V závěru mohl přidat třetí gól, ale svoji příležitost zahodil.

„Mohl jsem tam dát i třetí šanci, ale bylo to zbrklé, mohl jsem si balon lépe zpracovat, myslel jsem, že jsou za mnou hráči. Z takové šance to měl být gól,“ přiznal Lukáš Sadílek.

„Zápas bych řadil výš jako první přípravu proto Vyškovu, i náš výkon byl kompaktnější. V obou zápasech jsme prostřídali dvě jedenáctky, každá hrála poločas. Jsme v nějaké tréninkové fázi a myslím, že v rámci přípravy měl zápas svoji kvalitu,“ hodnotil přípravný duel asistent trenéra Josef Mucha.

Šest branek Vyškovu a pět gólů Prostějovu. Slovácko je po dvou přípravných zápasech při střelecké chuti. „Je důležité, aby nám to tam padalo pořád. Někdy se na góly strašně nadřeme, teď to jde samo - jsme rádi. Je to dobře pro sebevědomí všech hráčů,“ říká na závěr Lukáš Sadílek.

Svěřenci trenéra Martina Svědíka hrají další zápas už v úterý 29. června. Na staroměstském Širůchu jim bude soupeřem Liptovský Mikuláš. Výkop zápasu je v 16 hodin.

Přípravný zápas -

1. FC Slovácko - 1. SK Prostějov 5:0 (3:0)

Branky: 67. a 77. L. Sadílek, 19. O. Šašinka, 27. Petržela, 29. Daníček.

Diváci: 150.

1.FC Slovácko: 1. poločas: Bajza - Kalabiška, Hofmann, Divíšek - Navrátil, Mareček, Daníček, Petržela, Tomič, Jurečka – Šašinka.

2. poločas: Nemrava - Šimko, Kadlec, Srubek, Reinberk - Holzer, Sadílek, Havlík, Kudela - Vecheta, Cicilia. Trenér: M. Svědík.

Prostějov: 1. poločas: Trefil – Pittner, Bala, Schuster, Zapletal - Kušej, Uzlík, Omale , Dzyuba, Jiráček - Koudelka.

2.poločas: Trefil – Stříž , Bialek, Straňák, Machynek, Vichta, Grygar ,Sus, Kopřiva, Hausknecht, Šteigl (Smékal).