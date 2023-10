Druholigový Prostějov si připsal druhou těsnou porážku v řadě. Proti favoritovi Dukle Praha prohrál 1:2 a v tabulce zůstává ve spodních patrech. Do dalšího zápasu navíc přišel o dva hráče.

1. SK Prostějov - FK Dukla Praha, Šimon Gabriš | Foto: Deník/Jan Zahnaš

Bez zkušeného obránce Jana Schaffartzika nastoupili fotbalisté Prostějova do utkání s druhou Duklou Praha. Diváci na stadionu HFK Olomouc, kde v letošní FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE hraje Eskáčko domácí zápasy, na první trefu dlouho čekali.

Nepříjemnost pro Prostějov však přišla v závěru první půle, kdy inkasovali gól do šatny z kopačky Moulise.

„Udělali jsme zbytečnou chybu, mohli jsme otočit hru, ale soupeř nám to vypíchl a šel do brejku. To se nesmí stávat,“ kroutil hlavou domácí trenér Pavel Zavadil.

Druhý poločas dlouho žádné velké šance nenabízel. Dukle se podařilo v 66. minutě odskočit do dvoubrankového vedení. Dlouhý nákop propadl mezi prostějovskými stopery a Kozel jejich chyby využil a dostal míč po zemi za záda Krynského. „Prohráli jsme souboj, ale stopeři musí počítat, že míč může propadnout a zajistit to,“ řekl Zavadil.

To ale jakoby Eskáčko nakoplo. Nejprve měl příležitost Michal Zapletal, po centru na zadní tyči ale trefil z voleje jen brankáře.

Snížení přesto přišlo, když domácí rozjeli akci po pravé straně a do vápna se dostal stoper Šimon Gabriš, jehož centr mířící na dva prostějovské hráče si srazil do vlastní brány Hašek.

V 84. minutě pobavili diváky oba trenéři. Prostějov táhl nadějný brejk, který ale skončil špatným centrem Zapletala do rukavic brankáře, načež kouč Pavel Zavadil nakopl naštvaně láhev s pitím, která letěla na Petra Radu. Ten ji chtěl stopnout a vše bral s úsměvem. Domácí trenér se následně omluvil, přesto viděl žlutou kartu, což Petr Rada okomentoval směrem k rozhodčímu: „Ale ne, to mi nahrával.“ Rozesmál tak tribuny.

V závěru se Prostějov tlačil za vyrovnáním, ale ani dlouhé nastavení, ve kterém zamířil při standardce dvakrát brankář Krynskyj do vápna Dukly, jej nepřineslo.

„Od nás to bylo herně nejlepší utkání, jaké jsme odehráli. Byli jsme lepší na míči, ale udělali jsme dvě individuální chyby, které soupeř potrestal. Porážka mě mrzí,“ řekl Pavel Zavadil.

„Jsme rádi, že jsme bodovali. O gól jsme byli šťastnější. Na tuhle dobu bylo hřiště excelentní, což nám vyhovovalo. Měli jsme ale problémy uprostřed hřiště, kde jsme soupeři nechali hodně prostoru. Po naší druhé brance Prostějov zvýšil úsilí, snížil, ale pak jsme to už přečkali. Mrzí mě tři brejkové situace, které jsme mohli dotáhnout a špatně je vyřešili,“ hodnotil Rada.

Svěřenci Pavla Zavadila tak zůstávají dvě kola před koncem podzimní části ve spodní části tabulky. Naopak Dukla se díky zaváhání Vyškova dotáhla na bod od první příčky.

V dalším kole zajíždí Prostějov na půdu do Opavy, kde mu budou chybět Jan Koudelka a Radek Látal, kteří dostali čtvrté žluté karty v sezoně.

„Stejně jako Pavla mrzí, že mu budou chybět dva hráči ze základní sestavy, tak mě mrzí, že Hašek dostane v nastavení žlutou kartu, tohle by měl rozhodčí vyhodnotit jinak a měl by mít větší cit. Nehrálo se tvrdě, souboje k utkání patří, ale tento zápas se mohl obejít bez karet. Nejiskřilo se, tak nevidím důvod, proč by se měly dávat karty,“ zlobil se Petr Rada.

1. SK Prostějov - FK Dukla Praha 1:2 (0:1)

Branky: 68. Hašek vlastní – 45+2. Moulis, 65. Kozel

Rozhodčí: Vokoun - Šimáček, Ježek. ŽK: Koudelka, Látal, Šimek, Zavadil – Hašek, Špatenka. Diváci: 320

Prostějov: Krynskyj – Slaměna, Šimek (87. Moučka), K. Spáčil, P. Jaroň, R. Látal (65. Silný), Habusta, Gábriš, Bartolomeu (55. Zapletal), Malec, Koudelka. Trenér: Pavel Zavadil.

Dukla Praha: Šťovíček – Ludvíček, Peterka, Moulis (74. Ullman), Šebrle (74. Douděra), Vondrášek, Hašek, Matějka (90+2. Zeronik), Kozel (87. Holiš), J. Jeřábek (74. Špatenka), Barac. Trenér Petr Rada.