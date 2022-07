Má to více aspektů hodnocení. Co se týče fotbalových, tak dokud jsme byli schopni fungovat, tak to pro mě bylo obohacující. Všude říkám, že byla čest, že jsem mohl trénovat tým ve slovenské lize. Mohl jsem poznat jejich prostředí. Určitě jsme neudělali ostudu, uhráli jsme pár dobrých výsledků i zajímavých zápasů. Už nechci být zlý. Už se řeklo hodně tvrdých slov. Já jen říkám, že to je hrozná škoda pro Senici, pro místní lidi, kteří se tam o fotbal starají, že se fotbal dostal tam, kam se dostal. Mají zázemí, stadion, vždycky tam byla dobrá mládež. Ale když to ti lidé nebudou dělat od vrchu, jak se fotbal dělat má, tak to skončí tam, kde to skončilo.

Jasno o vašem příchodu do Prostějova bylo ještě před koncem minulé sezony. Jak dlouho jste se rozmýšlel, jestli nabídku přijmete?

Nabídek jsem měl víc, některé byly velmi zajímavé. Byla tam znovu i nejvyšší slovenská liga. Ale pro mě bylo zásadní, že když jsem se potkal s majitelem Prostějova, tak pan Jura řekl jako první věc, já tě chci! Chci, abys přišel. A to nikdo jiný z těch ostatních majitelů neřekl, takže už pak nebylo co řešit.

Vrátil jste se do známého prostředí, ale většina hráčů je úplně jiných.

Pár jich tady zůstalo, ale v kariéře mě to už tak nějak provází. Věděl jsem, že budeme muset najít nové hráče. Něco jsme měli vytipované a kluci se o to rvou. Ještě máme nějaké možnosti, příprava je na začátku, takže uvidíme, jak se s tím všichni porvou. Zatím se mi zdá, že jsme nikde nešlápli vedle.

Přesto není příprava nikterak dlouhá, do kdy se chcete rozhodnout?

S některými jsem byl domluvený, že si řekneme po zápase proti Dubnici, ale vzhledem k tomu výkonu, jaký předvedli, si je tady ještě nechám. Ti kluci stejně nemají, kde trénovat, protože jsou ze třetí ligy. I když ne všichni, třeba Dušan Pinc přišel ze Slovenska, ale myslím, že to prostředí, které jim nabízíme – možnost rozvíjet se a dobře pracovat – by pro ně mělo být výzvou a jestli tady budou ještě týden, tak se nic nestane.

Takže jste zatím spokojený i s kluky z nižších soutěží?

Někteří jsou ze třetí ligy, Marek Kirschbaum dokonce z divize, takže pro něj to je úplně skok. Kluci se s tím popasují, některým to jde rychleji. Nejdůležitější je, že mají potenciál, který můžeme rozvíjet.

V prvním zápase proti Dubnici jste hodně presovali, je to něco, čím byste se chtěli prezentovat?

Samozřejmě, nebaví mě nudný fotbal. Jsem fanoušek fotbalu, mám rád, když se něco děje, když hráči běhají, hrál jsem to tak vždycky taky. Jako hráč jsem neměl rád, když si stopeři soupeře přihrávají balon a my jsme na ně koukali. Hráči vědí, jak chci hrát a od začátku jsme si to nastavili. Budeme chtít hrát agresivní fotbal, aby se na nás chodili lidi dívat a bavilo je to.

Určitě jste sledoval poslední zápasy týmu v minulé sezoně. Co mu chybělo?

Nechci hodnotit své předchůdce. Co bylo, mě nezajímá. Takže tohle pryč… Já mám za úkol od majitelů, abychom hráli atraktivní kombinační fotbal s mladými hráči, aby se na to dalo dívat. No a samozřejmě až budete mluvit s panem Jurou, tak ten vám zase řekne, že chce skončit do třetího místa. Takže i výsledkově je ta laťka nastavená hodně vysoko.

Máte v týmu na zkoušce dva útočníky (Velicha a Pince). Hledáte ještě dalšího?

Jsou tady dva kluci, oba ukázali, že určitý potenciál v nich je, ale máme ještě nějaké tipy. Nikdo nečekejte, že uděláme nějakého hotového hráče. Hledáme kluky, kteří ještě z nějakého důvodu nehráli profesionální soutěž a chceme jim dát tu možnost. Je to složité, protože spousta klubů své hráče nechce a chce nám je prodat za strašné peníze. Místo toho, aby je nechali odejít, aby mohli hrát. Ti dva chlapci, co tady jsou, jsou zajímaví. Ale to i ti, kteří tady byli – Kušej, Bartolomeu, Píchal, Zapletal, Vichta. To jsou všechno hráči, kteří mají kvalitu. A když budeme dobře trénovat, tak věřím, že budeme úspěšní. A potom postavíme tým a budou hrát ti nejlepší. Podle toho se uvidí, jestli budeme hrát na jednoho nebo pět útočníků. Proč bychom nemohli hrát na tři nebo čtyři útočníky? Ať to lítá, ať se práší za kočárem. (úsměv)