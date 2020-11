Host z olomoucké Sigmy otevřel skóre ve 37. minutě, kdy díky dobrému napadání obral o míč váhajícího domácího stopera a s trochou štěstí procedil míč přes brankáře Řeháka do sítě.

„První branku jsme vstřelili po situaci, kterou jsme vyloženě chtěli navodit,“ prozradil prostějovský trenér, který se k týmu vrátil po karanténě.

„Přesně takhle by to mělo být. Mě nebaví fotbal, kdy jeden tým čeká jen na to, až soupeř svou nekvalitou ztratí míč a pak jde teprve do brejku. Mám rád, když si to soupeři jdou rozdat a poměřit se v tom, co umí. My jsme na to vsadili a kluky můžu jen pochválit,“ vykládal Šustr.

„Hlavně co se týče práce v defenzivě, kdy chceme dostávat soupeře pod tlak, se náš výkon posunul k tomu, co bychom chtěli hrát,“ dodal kouč.

Po přestávce přišla na chvíli nepříjemná peripetie, když domácí po standardní situaci vyrovnali. Přetažený míč vrátil před branku Průcha a Lukáš Zukal hlavou skóroval.

Gól Seškáře? Parádně trefený kop

Vyrovnaný stav ale nevydržel ani deset minut. Překrásnou ranou z voleje se totiž prosadil levý obránce Michael Sečkář.

„Hlavně Michalovi to přeju. Byl to krásně trefený kop. Je to o odvaze a o tom, že i z pozice krajního beka naběhne až do vápna. Věří, že tam míč může dostat a věří si tak, že to zkusí. Všechno je to jen v hlavách hráčů,“ mínil Šustr.

Za dalších deset minut vyrobila vlašimská obrana další fatální hrubku. Brankář Řehák vyběhl na dlouhý míč za obranu, nedomluvil se však se spoluhráčem, a před sprintujícím Matouškem najednou zívala prázdná branka. Dravý záložník takovou možností pochopitelně nepohrdl a rozhodl o výhře Prostějova.

„Vyšlo to z toho, že chceme hrát po zisku míče kolmo nahoru. Šel do náběhu poctivě, udělal ten sprint a prostě byl tam, kde měl být. Že se to pak vyvine zrovna tak, že soupeř udělá chybu, to je štěstí, ale primární je, že v té situaci je,“ řekl Šustr.

Prostějov se díky tříbodovému zisku posunul už na čtvrté místo tabulky, která se po všech koronavirových dohrávkách konečně srovnala na sedmi odehraných zápasech. Díky lepšímu skóre poskočili Hanáci před Viktorii Žižkov, o dva body jsou před silnou Duklou.

„Přeju si, aby nám to zvedlo sebevědomí a aby věřili, že když budou poctivě pracovat, tak fotbal jim to vrátí. Já osobně se v první řadě nedívám na tabulku, ale vždycky jako první na výkony. I když to, že vyhrajeme venku, je samozřejmě příjemné,“ usmál se Šustr.

Příští zápas čeká na Prostějov už v sobotu v Chrudimi.

FC Sellier & Bellot Vlašim – 1. SK Prostějov 1:3 (0:1)

Branky: 54. Zukal – 37. a 71. Matoušek, 61. Sečkář. Rozhodčí: Hanousek – Váňa, Šimáček. ŽK: Broukal, Červenka – Matoušek, Kopřiva, Zikl, Bréda.

Vlašim: Řehák – Sváta (66. Janda), Broukal, Zukal, V. Svoboda – Vrána, Blecha, Průcha (80. Zinhasović), Dias (75. Firbacher) – D. Kozel, Červenka. Trenér: Daniel Šmejkal.

Prostějov: Bréda – Šmehyl, Bala, Bialek, Sečkář (89. Stříž) - Langer (59. Spáčil), Omale, Kopřiva - Jurásek (75. Šteigl), Rolinc (59. Zikl), Matoušek (75. Píchal). Trenér: Pavel Šustr.