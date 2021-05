Pozastavme se nejprve u střetnutí s Varnsdorfem, jak jej hodnotíte?

Nebyl úplně kvalitní na pohled. Nebyly v něm ani žádné extra velké šance a byl bojovnější. Jsme rádi, že jsme zápas zvládli s nulou vzadu, s čímž jsme do něj šli. Nachystali jsme se dobře v hlavách. Říkali jsme si, že je opravdu potřeba obranu zlepšit, protože jsme dostali v některých zápasech doma čtyři nebo dokonce pět gólů, což ve druhé lize nejde. Naopak nám ale trošku haprovala ofenziva.

Co chybělo, abyste alespoň jeden gól dali?

Asi i štěstí. Ke konci jsme měli dvě nebo tři tutové šance ze standardních situací, což si myslím, že by nám tam normálně spadlo. Na začátku měl David Píchal také šanci, kterou neproměnil. Drhla nám trošku předfinální fáze, protože jsme se do většího počtu šancí nemohli pořádně dostat.

Vy jste dlouho nehrál od začátku, Jak jste se cítil?

My, co jsme v zápasech nehráli, tak jsme měli vždy den po utkání zátěžový trénink, takže jsem se cítil super. Jako kdybych byl normálně v zátěži a herní výpadek mě neovlivnil. Byl jsem rád za příležitost. Člověk, chce hrát co nejvíce a pomoci klukům svým výkonem. Doufám, že to bude takhle pokračovat.

Co se vám v posledních zápasech na střídačce honilo hlavou?

Mrzelo mě, že nehraji, ale říkal jsem si, že musím přidat na tréninku a ukázat, že na to mám. Neměl jsem negativní myšlenky, že bych byl naštvaný. Přišel jsem ze třetí ligy a byl jsem rád, že máme zápasy a tréninky oproti jiným klukům.

Zajistili jste si třetí místo. Jaké jsou pocity?

Je to super umístění. Ze začátku s tím asi nikdo nepočítal, jsme za to rádi, ale je škoda, že jsme si to pokazili v domácích zápasech, což nás podvědomě mrzí. Kdybychom je zvládali lépe, tak jsme mohli pomýšlet i na lepší úspěch. Možná jsme mohli hrát o postup. Ale celkově v týmu převládá nadšení a dobrá atmosféra. Ročník jsme zvládli.

Proběhly už nějaké oslavy?

Malé ano, ale nebylo to nic velkého. Byli jsme si s kluky sednout v restauraci a zhodnotit sezonu. Pomohlo nám stejně jako všem, že otevřeli alespoň zahrádky. O větších oslavách se ještě nebavíme, protože si v hlavách nechceme připustit, že je konec sezony. Budeme to řešit po posledním zápase.

S čím do utkání v Blansku půjdete?

Budeme chtít vyhrát, když se to povede, budeme mít úžasnou bilanci venku bez prohry. Zase budeme chtít postavit výkon na kvalitní defenzivě a hrát dobrý fotbal, který bude bavit lidi.

Jak vy osobně hodnotíte hostování v Prostějově?

Chtěl jsem toho odehrát co nejvíce. To se mi dařilo hlavně v první půlce sezony, kdy jsem nastupoval celkem dost. I když jsem šel ze střídačky, tak třeba na půl hodiny. Angažmá hodnotím velice kladně. Poprvé jsem si vyzkoušel celou sezonu mužský fotbal, byl jsem celou dobu v kabině a trénoval s kluky. Tréninky nám daly strašně moc. Pod trenérem Šustrem jsme makali celý rok a nepolevili ani v sezoně. Jsem rád za to, že jsem si to mohl vyzkoušet a doufám, že mě to posunulo.

V létě se vracíte do Sigmy?

Měl bych naskočit do přípravy áčka Sigmy a uvidí se, co bude dál.