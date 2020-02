Je mu teprve pětadvacet. Za posledních sedm let přitom Michal Stříž stihl v dospělém fotbale vystřídat už sedm klubů. V žádném nevydržel déle než rok a teď je už po půl roce ve Vítkovicích blízko dalšímu angažmá.

Kmenového hráče Vyškova se snaží získat na hostování druholigový Prostějov. „Ve Vítkovicích se nevědělo, jak to bude. Trenér Šustr a Prostějov o mě projevili zájem, tak jsem šel na zkoušku,“ komentoval levonohý hráč, který je rád, že to bude mít blíž k rodině.

Rodák z Boskovic prožil mládežnickou kariéru v olomoucké Sigmě, kde si zahrál pouze Moravskoslezskou fotbalovou ligu za béčko. A tak vyrazil porvat se o šanci jinam.

První štací byl třetiligový Uničov. „Za tohle angažmá jsem byl rád, protože jsem tam dostal větší šanci nakouknout do mužského fotbalu,“ hodnotí Stříž.

Jenže to měl daleko domů, tak zamířil do Vyškova: „Byl jsem blíž rodině, takže to bylo lepší.“

Ve Vyškově původně ofenzivního záložníka začali stavět i do obrany a nyní pětadvacetiletému fotbalistovi se tím otevřely dveře do profesionálního fotbalu. Hned po roce se totiž ozval druholigový Třinec a univerzál prožil fantastickou sezonu, v níž se mu nesmírně dařilo. „Je mi jedno, kde budu hrát. Zvládnu obě pozice na levé straně,“ svěřuje se.

Postup ano, liga ne

Šestadvacet zápasů, šest branek, to byla jeho statistika ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE. Ani v třineckém klubu však nevydržel déle než jeden ročník. A znovu v tom hrály roli ambice. Na stole mu totiž přistála nabídka z Opavy, která chtěla hrát o postup. A zpočátku se dařilo i Střížovi. Jenomže potom onemocněl a ze sestavy vypadl. Jeho vytíženost už potom na jaře nebyla taková. „Klukům se dařilo a nebylo potřeba do toho sahat,“ ví.

Přesto na tohle angažmá vzpomíná nejraději: „Postoupili jsme do ligy, měli jsme skvělou partu a byli tam i výborní fanoušci. Bohužel mě trošku mrzí, že jsem si v Opavě nezahrál ligu, ale bylo lepší, abych šel někam hrát, než seděl na lavičce. Pořád věřím, že šance přijde.“

Teď Opavě fandí, aby se v nejvyšší soutěži udržela. „Musí využít fanoušky jako dvanáctého hráče a zlepšit produktivitu,“ myslí si.

Ze Slezska se ho pokusil vysvobodit Žižkov, ale tam to zdaleka tak růžové nebylo. Po změně trenéra najednou přestal hrát. „Všichni mi říkali, že dobře makám, ale nikdo mi nebyl schopný říct, proč nehraju. Měli mi říct narovinu, že mě tam nechtějí, “ litoval.

Od léta začal pravidelně hrávat ve Vítkovicích a nyní je blízko hostování v Prostějově, kde už je domluvený, ale řeší se administrativní věci.

„Byl bych rád, kdybych byl už někde delší dobu, ale nestěžuju si, protože jsem toho alespoň poznal hodně, potkal jsem mnoho trenérů a dost mi to dalo,“ zakončil.

Michal Stříž

Věk: 25 let

Pozice: obránce/záložník

Preferovaná noha: levá

Kariéra: Sigma Olomouc, Uničov, Vyškov, Třinec, Opava, Žižkov, Vítkovice

O mimofotbalových aktivitách:

„Fotbal mám jako zaměstnání, takže mi zabere hodně času. Ale když mám volno, tak rád pomáhám tátovi při trénování dětí v Boskovicích. Jednou bych rád u fotbalu zůstal, ale uvidí se, jestli v pozici trenéra.“

O Janu Polákovi:

„Být s takto zkušeným hráčem v jednom týmu vám hodně dá a naučí vás. Je to výborný člověk i fotbalista a na hřišti jsou jeho zkušenosti vidět.“