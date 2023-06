Prostějovští fotbalisté úspěšně zvládli nejtěžší zkoušku sezony, když v posledním kole FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY dokázali doma porazit béčko pražské Slavie v poměru 3:1 a udržet si tak druholigové členství i pro příští rok. Úvodním gólem zápasu je k tomuto úspěchu nasměřoval Ondřej Chvěja, který na stadion Za Místním nádražím přišel o letošní zimní přestávce a nyní se dočkal svého prvního gólového úspěchu.

Ondřej Chvěja (vlevo) se raduje ze vstřeleného gólu proti béčku Slavie. | Foto: Deník/David Kubatík

„Jsme všichni šťastní. Na toto utkání jsme se po Dukle pečlivě připravovali, protože jsme věděli, že jsme to tam vůbec nezvládli dobře a dělali jsme individuální chyby. A myslím si, že to dnes šlo rozhodně vidět. Zvládli jsme to dnes i díky plné koncentraci nás všech," říkal po konci zápasu spokojený 24letý odchovanec ostravského Baníku, který na Hanou přišel na hostování v zimě z předchozího hostování v Pardubicích.

Ten devět minut před přestávkou zápasu proti slávistickému béčku otevřel skóre, když po centru dalšího bývalého Baníkovce Jakuba Bolfa nasměroval míč z první do protipohybu gólmana slávistického béčka Jana Stejskala a svým prvním gólem v prostějovském dresu poslal Eskáčko vstříc nejdůležitějšímu vítězství sezony.

„Je to úleva. Jsem moc rád, že jsem zrovna já odšpuntoval zápas a v konečném důsledku i dopomohl k záchraně. Přišel jsem tady totiž kvůli tomu, abych střílel góly. Jsem ale samozřejmě trošku zklamaný, že jsem jich nedal více," uvedl.

Je ale také dost možné, že jeho první prostějovský gól bude zároveň i tím posledním. Jeho hostování se už totiž nachyluje ke konci a je tedy otázka, zda v tomto druholigovém klubu bude pokračovat i nadále, nebo jeho kroky povedou zase jinam.

FOTO: Záchrana je doma. Prostějov doma skolil slávistické béčko třemi brankami

„Abych řekl pravdu, tohle opravdu ještě nevím. Svou budoucnost budu řešit až teprve teď po konci sezony, tak uvidíme," konstatuje.

Chvěja v prostějovském dresu odehrál dohromady 647 minut během čtrnácti zápasů, během nichž si do statistik připsal právě tuto jednu vstřelenou branku. Ač zde tedy přišel s mnohem většími ofenzivními cíli, je s touto svou štací poměrně spokojený.

„Hodnotím to tady velice kladně. V Pardubicích jsem totiž dlouho nehrál a byl jsem dva a půl měsíce zraněný. Za možnost zahrát si v Prostějově jsem byl tedy v tu chvíli nesmírně šťastný a pomalu jsem se do toho dostával. Postupně jsem začal hrát pravidelněji. Jak už jsem ale říkal, mrzí mě, že se mi více nepodařilo přispět ofenzivě týmu," uzavřel Ondřej Chvěja.

Zdroj: Deník/David Kubatík