„Neprošel zdravotní prohlídkou, která ukázala nějaký nález na srdci. Takže čtyři týdny jezdil po vyšetřeních. Teď už je to v pořádku,“ objasnil Šmejkal.

Prostějovský lodivod sáhl také ke změně brankářů - místo Víta Nemravy nastoupil Michal Bárta. Naopak vůbec se v Chrudimi nepředstavili Petr Jiráček ani David Píchal.

„Bárta nastoupil, protože jsme předtím inkasovali ve třech zápasech deset gólů. Píchal je zraněný a u Jiráčka jsem se tak rozhodl vzhledem k ploše a typu utkání, které bylo bojovné. Oba týmy věděly, o co se hraje,“ pokračoval Šmejkal.

Vypadalo to, že čtrnáctidenní přestávka a změny v sestavě zafungovaly. Prostějov měl dobrý vstup do utkání, ale vytvořené šance neproměnil a postupně se hra vyrovnala.

„Prvních třicet minut jsme si vytvořili příležitosti, ale neproměnili jsme je. To nás teď provází. Soupeř si vytvořil šanci akorát v závěru poločasu, do té doby nic neměl. Druhou půli byli domácí opticky více na naší polovině, ale že by byli aktivnější, bych neřekl,“ popisoval Daniel Šmejkal.

Nakonec to byl hostující Robert Bartolomeu, kdo šel v největší šanci sám na brankáře a mohl poslat Eskáčko do vedení. Neposlal.

A devět minut před koncem prostějovské zmrazil po přihrávce pod sebe svým prvním gólem v sezoně Petr Průcha a Chrudim vedla 1:0. Následně ještě viděl druhou žlutou Aleš Schuster a hosté se pak už zmohli jen na jedno ohrožení po standardní situaci.

Kromě další porážky je tak pro Prostějov nepříjemné, že Schuster bude chybět v úterním derby proti Vyškovu, který by chyběl i kdyby druhou žlutou v utkání neviděl.

„Měl tři žluté a šli jsme do toho rizika. Dostal čtvrtou a pak i červenou. Máme dva mladší stopery a musíme to vyřešit,“ ví Šmejkal.

Přitom právě v defenzivě viděl po reprezentační pauze šéf prostějovské lavičky největší pokrok.

„Od brankáře až nahoru jsme udělali velký posun. Směrem dozadu jsme se zlepšili, ale dali jsme jen jeden gól, což je špatné. Dopředu nám to teď nešlape,“ uzavřel Šmejkal.

MFK Chrudim - 1. SK Prostějov 1:0 (0:0)

Branka: 81. Průcha.

Rozhodčí: Franěk - Leška, Kotalík. ŽK: Sokol, Vrána - Hönig, Schuster, Kušej, Kopřiva. ČK: 85. Schuster (P.). Diváci: 320.

Chrudim: Floder – Míka, Koželuh, Donát, Sokol – Vrána (90+3. V. Řezníček), Jan Řezníček, Průcha, Záviška (87. Drahoš), Kejř (87. Juliš) – Firbacher (89. Surmaj). Trenér: Radek Kronďák.

Prostějov: Bárta – Stříž (83. Amobi), Schuster, Schaffartzik, Zapletal (89. Bialek) – Hönig (64. Kušej), Omale, Kopřiva, Urbanec (89. Zukal) – Bartolomeu, Koudelka. Trenér: Daniel Šmejkal.