„Na rozhodčí pauza nebude mít vliv. Horší je to ale s hráči a kluby,“ říká sudí, kterému ve fotbalových kruzích nikdo neřekne jinak než Hardy.

Doufal jste, že se soutěže rozběhnou a stihne se sezona dohrát?

Očekával jsem, že se to nedohraje. Nebyl na to čas, kdy by se to dohrálo. Sezona pro nás skončila.

Může dlouhá pauza negativně ovlivnit i fotbalové rozhodčí?

V nižších soutěžích to na rozhodčí nebude mít vliv. My se připravujeme teoreticky celý rok a fyzická příprava není taková jako ve vyšších soutěžích. Dlouhá přestávka by pro nás neměla být problém. Přes týden netrénujeme, jdeme v sobotu a v neděli pískat. Na mladé rozhodčí to mít vliv nebude. A pro nás starší je to stále horší a horší i bez koronaviru, jak roky ubíhají (usmívá se).

Jak předčasné ukončení sezony může dopadnout na fotbalové kluby v okrese?

Pro hráče, kteří teď dlouho netrénují, je to rozhodně horší situace. Kluby na vesnicích, ve kterých se obecně moc netrénuje, teď budou skoro rok bez fotbalu. Jaká bude úroveň, na které to znovu začne, to ví pánbůh.

Může to být pro některé tvrdá rána, ze které se nezvednou?

Přesně tak. Zvlášť pro oddíly, které mají vyšší věkový průměr. Mám obavy, aby se do příští sezony vůbec přihlásily.

Předčasný konec rovněž některým klukům zhatil postupové plány.

Je mi líto Vrahovic, které vedly o deset bodů okresní přebor. Chtěly postoupit a teď se to všechno zrušilo. Na kluby to bude mít dopad, někdo na tom vydělá, někdo na tom prodělá.

Svým způsobem na tom proděláte i vy. Pro sudí je víkendové pískání finančním přilepšením…

My to děláme z lásky ke sportu, ne kvůli financím. Tahle stránka je u těchto soutěží zanedbatelná. Bavit se o nějaké finanční újmě je dle mého úplně bezpředmětné. Většina to dělá z lásky k fotbalu.

Jak moc vám fotbal začíná chybět?

Soboty a neděle, když má být pak člověk doma, to je tragédie. Známe to dobře ze zimy, kdy je to vždycky půl roku bez fotbalu strašné. A teď je to ještě o půl roku horší…

Píšťalku se ještě ale odložit nechystáte, že?

Už jsem nad tím uvažoval, že to nějak dopískám, ale ono to člověku nedá. Já jsem od první třídy, vlastně padesát let, na hřišti. Pokud mi budou nohy sloužit, tak ještě pískat nějakou chvíli budu (usmívá se).