Trenér Pavel Šustr markantní rozdíl mezi oběma třetiligovými soupeři neviděl.

„O tolik lehčí soupeř než Uničov to nebyl. První poločas nám Otrokovice docela vzdorovaly. Zejména tvrdost a agresivita nám dělaly problémy,“ hodnotil souboj na hřišti ve Slatinicích.

Poločasové skóre 2:0 jeho svěřenci ve druhé půli navýšili, a to ještě otrokovický gólman zneškodnil penaltu.

„Ve druhé půli jsme přebrali otěže a využívali jsme rychlosti a kombinační schopnosti našich hráčů. Nastříleli jsme poměrně dost branek, nikdo se nezranil a zápas jsme si odpracovali. Není důvod být nespokojen, ale samozřejmě, v každém zápase se vždy ukáže spousta věcí, které jsou potřeba postupně odstraňovat,“ řekl po vysokém vítězství Šustr.

Na hřiště se dostali všichni testovaní fotbalisté. Do střelecké listiny se zapsali Jurásek, který dorazil z Brna, i olomoucký mladík Matoušek. Pěkně z voleje se trefil Sklenář, nadějný fotbalista ze Zlína.

„S některými hráči budeme ve zkoušce pokračovat dál, s některými jsme se už rozhodli, že určitě chceme, aby tady s námi zůstali. Doba není úplně dlouhá, není to úplně ideální, ale vybrat si nějak musíme a pak na ty hráče musíme vsadit. Ale minimálně ještě týden budeme zkoušet i další hráče,“ říká trenér, jehož tým v rámci přípravy dál čeká sobotní dvojzápas na zlínské půdě.

Přijdou před startem nové sezony FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY do Prostějova ještě další posily?

„Bavíme se o tom, že by nám pravděpodobně prospělo mít hlavně ve středu pole nějakého zkušenějšího hráče, který by dokázal ty ostatní jakoby řídit. Jestli bude, nebo nebude, to je ve hvězdách. Když budu mít mladé hráče, budu pracovat s mladými. Když přijde starší, zkušený, budu pracovat s ním,“ prohlásil kouč Šustr.

Jeho tým opustil záložník Jan Koudelka, který se už přes týden připravuje s týmem Zbrojovky. Na zkoušku do Karviné teď navíc míří Jan Šteigl.

„Patřili k hráčům, kteří dokázali tým řídit. Hlavně Koudy. Určitě je to pro nás oslabení, ale taková je realita a najdeme nějaké jiné typy,“ řekl k odchodům trenér Pavel Šustr.

1. SK Prostějov - FC Viktoria Otrokovice 6:0 (2:0)

Branky: Šteigl, Zapletal, Píchal, Jurásek, Sklenář, Matoušek.

Prostějov: Bréda – Šmehyl, Bala, Pernatskyi, Stříž, Fokaidis, Spáčil, Sklenář, Zapletal, Píchal, Šteigl. Střídali: Pitroň, Omale, Langer, Sečkář, Sedlák, Matoušek, Jurásek, Machynek. Trenér: Pavel Šustr.