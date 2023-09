Všechno je v pohodě, mančaft je zdravý. Našel jsem odhodlaný tým, správně nastavené kluky a řekli jsme si, že některé věci určitě změníme. Pracujeme na tom tak, abychom byli úspěšní.

Jak jednání s vedením Prostějova probíhala?

Oťukávání probíhalo nějaké tři dny. Je jasné, že je to vyšší úroveň, než jsem trénoval, ale chystal jsem se na to delší dobu. Pořád se musím učit, ale strašně mi pomohlo, že jsem měl kariéru opravdu dlouhou a poslední roky jsem měl otevřené oči a díval jsem se, jak se fotbal má správně dělat. Pomohl mi také půlrok v Opavě, kde jsem dělal sportovní stránku a byl jsem blízko tomu, jak se má pracovat. V divizi jsem měl teď také správné kluky, kteří prošli základnou nějakého velkého klubu, pracovalo se s nimi dobře, byli učenliví a chtěli se zlepšovat. Na začátek to pro mě bylo hodně prospěšné.

Jak máte rozdělené kompetence s Josefem Mazurou?

Radíme se s celým realizákem. Komunikace je důležitá. S panem Mazurou se znám, trénoval mě ve Zbrojovce, byl tam s Karlem Večeřou, takže o sobě víme. Tahle spolupráce může nás oba posunout a jsem rád, že jej mám po svém boku.

Dostal jste cíle od vedení?

Konkrétně jsme se nebavili. Budeme se soustředit na to nejbližší utkání, abychom se na něj co nejlépe připravili. Tohle je cesta. Můžete mít cíle, kolik uhrát bodů, ale většinou to tak nefunguje. Kromě výsledků ale chceme mít dobrou hru. Mančaftu naprosto věřím, že půjde nahoru. Vážím si toho, že můžu trénovat ve druhé lize. Trenérů, kteří tuhle šanci dostanou, je málo. Musím se učit, pracovat a doufám, že Prostějov bude podemnou úspěšný.

Váš předchůdce si stěžoval na individuální chyby. Vy jste v prvním utkání dostali čtyři góly. Nepodařilo se je odstranit?

Pracovali jsme na obranné fázi, nabírání hráčů ve vápně. Snažíme se dělat co nejméně chyb, ale v prvním utkání se nám to nepovedlo. Udělali jsme je zbytečně a doufám, že si to kluci vybrali teď a příště s Varnsdorfem už je nebudou opakovat a zvládneme zápas za tři body.

Říkal jste, že chcete něco změnit, co to je?

Změnili jsme rozestavení, napadání a spoustu věcí. Ale víc konkrétní nebudu, protože bych dával návod dalším soupeřům.

Co tým potřebuje, aby se zvedl?

Hlavně se vyvarovat individuálních chyb. Proti Vyškovu jsme neprohráli systémovými chybami. Když máte otevřenou obranu, tak máte, ale nepředpokládáte, že uděláte jednoduchou chybu. Zajištění musí být určitě lepší, ale je to o koncentraci každého hráče. Všichni se musí soustředit na svůj i týmový výkon. To jsou spojené nádoby a my se v tom musíme zlepšit. Jsem přesvědčený, že na to kluci mají.

Vidíte už teď, kde by kádr potřeboval posílit?

Na to je příliš brzy se o tom po týdnu bavit. Uvidíme v průběhu zápasů do konce podzimu, kde nás bude tlačit bota. Je na nás, abychom zlepšili výsledky. Můžeme se chytit jednou výhrou a najet na nějakou šňůru.

Jste předposlední, v dalším kole vás čeká poslední Varnsdorf. Vnímáte to jako důležitý zápas?

Vnímám to úplně stejně jako utkání ve Vyškově. Chceme jít zápas od zápasu a je jedno, kam přijedeme. Musíme zabrat a utkání zvládat, ať je to Vyškov, Líšeň nebo Varnsdorf.

Když jste se teď přesunul v trénování na Hanou, je možné, že si ještě v nějaké nižší soutěži zahrajete s bráchou?

To nevím. Je to možné, ale teď mám hodně práce a na hraní čas úplně nemám. V nejbližší době asi těžko, ale nikdy neříkej nikdy.

Když se ještě vrátíme k vašemu konci v Řepišti, jak jste situaci v klubu vnímal?

Těžko šlo z mé pozice něco ovlivnit. Byl jsem trenér, měl jsem na starosti trénování a podle toho jsem se choval. Je strašně smutné, že to takhle dopadlo, protože se pořád bavíme o tom, jak má fotbal fungovat, že nejsou peníze, hráči a tak dále. A tam všechno bylo, byl tam skvělý servis a staral se o to Pavol Bugáň, který pro tu vesnici a fotbal tam udělal první, poslední. Staral se o všechno. Takových lidí už je ve fotbale málo. Doteď nedokážu pochopit, jak to dopadlo. Je to podle mě zkrat dvou lidí, kteří bohužel udělali něco, co už nešlo napravit a bylo to úplně zbytečné.