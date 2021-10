Prostějov uhlídal těsný náskok až do konce a v tabulce si pojistil se šestnácti body osmou příčku. Dukla, která má jen o bod víc, je zatím pátá.

Nejvíc úzko bylo Eskáčku zřejmě při střele Buchvaldka, která šla těsně vedle a pak při dvojité šanci Šebrleho a Peterky, kterou však obětavými bloky obrana dokázala vyřešit. „Ve druhé části druhé půle už jsme to ale měli poměrně pod kontrolou,“ řekl Šmejkal. „Jsem strašně rád, že se nám podařilo vyhrát,“ usmál se.

A právě exžižkovský Jakub Urbanec, který posílil Prostějov v závěru letního přestupního termínu, zasel do jejich řad další nervozitu. Už v 7. minutě vnikl do šestnáctky a i přes bránícího Kozmu dokázal vystřelit. Míč se pak zastavil až v šibenici.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.